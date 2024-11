Regalos de Navidad: empresas a las que podemos ayudar tras la DANA

Estamos inmersos en Black Friday y muchos aprovechan esta época de descuentos para comprar los regalos navideños. Es una época llena de ilusión para niños y adultos; sin embargo, son tiempos especialmente difíciles debido al desastre desatado por la DANA en Valencia. Las consecuencias provocadas por las inundaciones de la DANA de 2024 en España han truncado la ilusión de muchos negocios que se preparaban ante la que iba a ser la mejor época del año. Hay mucho que asimilar.

A la especial crisis por la que atraviesa el pequeño comercio desde hace años, debido a los grandes almacenes y el comercio electrónico, ahora se suma el mayor de los desastres: recuperarse de las perdidas que ha provocado esta catástrofe en los locales valencianos. Por ese motivo, frente a la inminente época de compras que se avecina, podemos poner nuestro particular granito de arena, dentro de lo posible, adquiriendo en estas tiendas. Al fin y al cabo, ¿qué más nos da comprar en uno u otro lado, sabiendo además que vamos a ayudar a tanta gente?

Tiendas afectadas de moda afectadas por la DANA

Las ganas de celebrar irán volviendo. Volverán las comuniones, las bodas y los acontecimientos importantes. Por ese motivo, un buen traje a medida que acompañe a esa emoción no puede faltar.

Garrido Ceremonia

Garrido Ceremonia es una empresa de sastrería familiar que cuenta con trajes y vestidos de ceremonia para niños y hombres. El 29 de octubre, perdieron la empresa familiar de toda la vida, fundada hace 60 años. Su tienda de Catarroja quedó totalmente destruida. Sin embargo, cuentan con otra tienda en la Calle Cuenca, 3 (Valencia) donde estarán más que dispuestos a tomarnos las medidas. Si quieres hacerte el mejor traje o adquirir complementos de ceremonia y apoyar al pequeño comercio en estos difíciles momentos, llama al 963 81 91 13 o entra en su página web: https://www.garridoceremonia.com/

Hortensia Maeso

Tampoco nos olvidamos de los vestidos para mujer, que podemos encontrar en Hortensia Maeso. Su taller en Picanya (Valencia) se vio afectado por la DANA llevándose mobiliario, tejidos, maquinaria, materiales, ordenadores y "también nuestra rutina, paz y proyectos con los que soñábamos crecer", explican desde su perfil de Instagram. Pero ellos no se rinden y nosotros podemos apoyarles. Tienen tienda en Valencia, Jorge Juan, 36 (640 677 376) y en Madrid, Claudio Coello, 27, (687 629 355). Y también página web: https://hortensiamaeso.com/

Joyería Sure

Alfafar fue una de las zonas más afectadas de la provincia de Valencia. Allí se encuentra la joyería afectada de la que surge la marca Sure Jewels. Como se puede escuchar en el vídeo, sus dos tiendas ubicadas en el centro de Valencia (Calle Pascual y Genís 8; y Gran Vía Ramon y Cajal 37) están bien. Así que, si tienes pensado darte algún capricho o regalar una pieza increíble, ya sea un collar, un anillo o unos pendientes preciosos "con alma mediterránea", visita la web: https://www.surejewels.com/

Singularu

La conocida marca de accesorios Singularu también se vio afectada. En Singularu podemos encontrar joyitas de todo tipo a buenos precios. Collares personalizables, anillos, pulseras, accesorios para gafas y muchas más cosas nos están esperando en sus tiendas y página web. El regalo perfecto para tu madre, hermana, novia, mejor amiga o para ti misma: https://singularu.com/

Clotsy Brand

"Las prendas de Clotsy son de muy buena calidad, se nota en el tacto, en la durabilidad... en todo, es una pasada, merecen la pena", explican desde Clotsy Brand, otro negocio del sector textil que se vio afectado (Carrer Colón 72, Valenci). El equipo ha querido poner su particular granito de arena y, por eso, han creado en Black Friday Solidario. Si te gustan las tendencias, pero no quieres renunciar a la calidad, haz tu 'shopping' particular en https://www.clotsybrand.com/

Bailarinas Topise

Topise es una empresa española que desde el año 1985 está activa en el sector de la danza mundial. Sus productos se dividen en dos líneas: Topise Danza y Topise Street. No solo tienen bailarinas artesanales, sino todo tipo de ropa destinada a niños y profesoras de ballet en Castellar, Valencia. Los pedidos se pueden hacer por mensaje privado de Instagram y por WhatsApp (654735120) y hacen envíos a todo el mundo. https://www.topise.com/