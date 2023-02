La Reina Letizia apuesta por su look más sofisticado con una falda 'efecto cintura de avispa' para la noche en Angola

Segunda noche de la Reina Letizia en Angola para este primer viaje de Estado oficial del 2023, y no ha decepcionado con su look más sofisticado. Después de una jornada de martes de lo más ajetreada, los Reyes han terminado el día en la sede del Banco Económico para la inauguración de la exposición de Joan Miró, organizada por FUNIBER, 'El cántico del sol y las maravillas acrostáticas'. Si a su llegada a Angola la Reina Letizia apostó por un conjunto en rosa de lo más dulce, y ayer por la mañana por un vestido de lunares de lo más flamenco que ya llevó en junio con Jill Biden, para esta noche ha vuelto ha apostar por el binomio blanco y negro con un conjunto de estreno donde la protagonista ha sido la falda de corte tulipán con lazada a la cintura que marca la cintura. Ese 'efecto cintura de avispa' que tanto el gusta a la Reina Letizia y que últimamente es su gran apuesta en sus looks de principio de año.

Aunque nosotras nos quedamos con el vestido flamenco de José Hidalgo, este conjunto de estreno es de lo más sofisticado para un acto nocturno como este. Un conjunto en el que destaca una falda de estilo tulipán, un diseño wrap que lleva incorporado un cinturón de tela largo que la Reina Letizia ha anudado en su cintura para resaltar aún más su figura. Es un estilo de falda que le encanta a Doña Letizia y que encontramos modelos muy similares en su armario. Eso sí, la Reina se ha visto obligada a dejar a un lado su calzado favorito de invierno, las botas altas, por las temperaturas de más de 30 grados en Angola, luciendo zapatos destalonados.

El look de noche de la Reina Letizia. Jesus Briones GTRES

Unos complementos del estilismo marcados por los salones destalonados de CH Carolina Herrera, realizados en ante negro, y la cartera de mano, modelo Astrud, de la misma firma. Dos complementos que son la zona de confort de la Reina Letizia.