La Reina Letizia desafía el frío en Madrid y se baja de las botas muy altas por estos zapatos de tacón sensato para un día de reuniones

La Reina Letizia acaba de desafiar las gélidas temperaturas en Madrid por esta ola de frío para asistir a uno de sus reuniones con la AECC como Presidenta de Honor, sin abrigo y con un look de lo más working pero bajándose de sus botas más altas de los últimos días para lucir unos zapatos de tacón sensato de lo más originales. Doña Letizia asiste esta mañana como Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de su Fundación Científica, a una de las reuniones de trabajo que mantiene regularmente con la organización para conocer su actividad y proyectos, entre otros temas. Y es que si ayer nos fijamos en el estilismo de Victoria Federica en París con Jaime de Marichalar, hoy es la Reina Letizia la que nos inspira con su estilismo poco abrigado, porque como decía mi abuela, “para presumir, hay que sufrir”. Y la Reina se lo ha tomado al pie de la letra.

Y es que la Reina Letizia a pesar de las temperaturas casi bajo cero en Madrid, se ha dejado el abrigo en casa para marcarse un working look de esos que tanto nos gustan con un traje gris de chaleco largo y pantalón a juego. Eso sí, lo ha combinado con un jersey de cuello perkins gordito en blanco para no morir de frío. Uno de esos looks que demuestran que la elegancia también puede ir unida aun jersey de lana o de punto en invierno.

La Reina Letizia a su llegada a la primera reunión de trabajo de este año con la AECC, a 24 de enero de 2023, en Madrid. FOTO: José Oliva Europa Press

Pero nosotras nos hemos fijado en los zapatos de tacón cómodo de la Reina Letizia que se ha bajado de sus botas más altas para recuperar este modelo de Uterqüe que tiene en su vestidor desde 2020. Un diseño en negro de lo más original con el empeine con apertura en triángulo y un tacón medio entre ligeramente trapecio.