La Reina Letizia sorprende en Angola con el vestido de lunares más flamenco

Los Reyes ya están en Angola para dar comienzo a su visita de Estado, la primera al país africano, desde ayer por la noche. Y la Reina Letizia nos acaba de dejar su segundo look de este viaje de Estado, después de que ayer viéramos como abandonaban España y su llegada a Angola por la noche. Pero esta mañana de martes la Reina Letizia nos acaba de sorprender a todos con un vestido de lunares de lo más flamenco del diseñador sevillano, José Hidalgo. Uno de esos diseñadores de moda flamenca que no falta en ninguna feria que se precie. Un vestido de lunares que la Reina Letizia estrenó el pasado junio para recibir en Palacio a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, durante la cumbre de la OTAN en Madrid. Un diseño "made in Spain" de la Reina tiene un efecto degradado, con lunares en mayor cantidad sobre al cuerpo que disminuyen hasta el bajo. Con cuello caja, manga corta y hombros ligeramente marcados y ceñido en la cintura. Una maravilla para representar la moda española ante el mundo.

Para este martes, los Reyes tienen la agenda completa con una ceremonia oficial de bienvenida en el memorial de Agostinho Neto, expresidente de Angola, para después marcharse hacia el palacio presidencial para un encuentro con el actual jefe de Estado, João Lourenço, y su esposa, Ana Dias Lourenço. Allí el presidente se reunirá con el Rey y la primera dama con la Reina Letizia, en un encuentro al que se unirán mujeres lideres de la sociedad civil de Angola para hablar sobre la educación como factor de empoderamiento. Pero ahí no se termina la mañana de los Reyes en Angola, justo después de la ceremonia en la que se intercambiarán condecoraciones, se celebrará un almuerzo en el palacio presidencial.

Reina Letizia con vestido de lunares Gtres

Pero este no será el único look que veamos este martes a la Reina Letizia, por la tarde, los Reyes de España inauguraran en la sede del banco económico la exposición de Joan Miró, organizada por FUNIBER, 'El cántico del sol y las maravillas acrostáticas'. Para después presidir la tradicional recepción a la colectividad española residente en Angola, eso sí, esta vez sin cena de Estado. Día de lo más completo para Doña Letizia y Don Felipe, que ya mañana terminarán sus últimos actos antes de poner rumbo de vuelta a España.