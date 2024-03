La Reina Letizia confirma su perfil bajo en ARCO con un clásico look working y zapatos de tacón sensato

Una de las citas más esperadas del año en la agenda oficial de la Reina Letizia, la inauguración de ARCO. Y este año no podía ser menos. El Rey Felipe y la Reina Letizia presiden la inauguración de la 43ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, que constituye una de las principales plataformas del mercado del arte, y pieza imprescindible en el circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística. Un proyecto único que unirá pasado y futuro a través de las galerías y su esencial relación con artistas y coleccionistas. Esta nueva edición cuenta con el Caribe como protagonista, dirigido a la investigación de galerías y artistas vinculados al Caribe. Si ya de por sí las apariciones de la Reina generan interés, en la Feria de Arte Contemporáneo es doble, puesto que los looks que elige no dejan a nadie indiferente. Del estilo rockero con un total look de cuero, pasando por rojo al blanco impoluto. Por muchos motivos, entre ellos, que los looks más aplaudidos han sido en esta reunión con el arte, desde un kimono de cuero de lo más rompedor a un estilismo en rojo que no dejó indiferente a nadie, y para esta nueva edición, la Reina Letizia ha apostado por el perfil bajo con el ha empezado el año, sin grandes estrenos de moda y mucho reciclaje de armario.

Si el año pasado la Reina Letizia lució un diseño en rosa pastel de Moisés Nieto con un tejido técnico brillante de lo más actual, esta tarde ha lucido un look workingcon el que la podíamos haber visto en cualquiera de sus actos diarios y reuniones, nada que ver con sus estilismos anteriores en esta cita con el arte. Eso sí, el toque más rompedor lo ha lucido en la blusa de estreno con 3D tan tendencia, que ha combinado con abrigo oversize negro, pantalones a juego, complementos negros también, como un gran bolso de Carolina Herrera y sus zapatos de tacón sensato favoritos.

La Reina Letizia en ARCO. Gtres

Los Reyes Felipe y Letizia inauguran de ARCO 2024 Kiko Huesca Agencia EFE

La Feria de Arte Contemporáneo se ha convertido en una de las visitas ineludibles de la agenda real y también una oportunidad para ver a Letizia arriesgar con el look. El arte 'queer' y la reivindicación de grandes mujeres artistas serán los protagonistas de una nueva edición de ARCOMadrid, que abre sus puertas este miércoles 6 de marzo, en la que tanto galeristas como artistas parecen rehuir de la polémica de años pasados y en la que la pieza más cara para arrancar es un Miró con un precio de salida de 3,3 millones de euros.