La Reina Letizia conquista Egipto con un look muy glamuroso con vestido negro de escote bardot y bolso italiano

La Reina Letizia inauguró ayer su agenda oficial en Egipto con un look impecable que volvió a confirmar su maestría a la hora de elegir estilismos para las grandes ocasiones. Junto al Rey Felipe, la soberana presidió en El Cairo un encuentro con la colectividad española residente en el país africano, una cita habitual en las visitas de Estado que se convirtió en un escaparate de estilo.

La jornada estuvo marcada por el cambio de registro de la Reina. Por la mañana, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, había apostado por la comodidad de un traje celeste de Hugo Boss, acompañado de salones negros y un bolso de Carolina Herrera. Sin embargo, al caer la noche, la Reina Letizia dio un giro absoluto a su imagen y desplegó toda su elegancia con un sofisticado vestido negro que dejaba los hombros al descubierto.

Un vestido entallado con escote Bardot

El diseño, de corte entallado, manga corta y largo midi, destacó por su escote Bardot, que dejaba los hombros al aire. Se trataba de un vestido de líneas sobrias y sencillas, con el que la Reina consiguió un resultado elegante y a la vez discreto, en perfecta sintonía con la solemnidad del acto. El negro, uno de los colores fetiche de Letizia, volvió a ser sinónimo de acierto.

El look de Letizia. Gtres

Para completar el look, la Reina se decantó por unas joyas discretas: unos pendientes de botón en diamantes y oro blanco. A diferencia de otras ocasiones, no añadió sus habituales perlas australianas, lo que reforzó ese aire sobrio y minimalista que buscaba para la cita. En su mano izquierda no faltó el inseparable anillo de Karen Hallam, convertido ya en un símbolo de su estilo personal.

Complementos italianos y zapatos de confianza

Uno de los grandes estrenos de la noche estuvo en el terreno de los accesorios. Doña Letizia llevó por primera vez el icónico bolso ‘Pasticcino’ de Max Mara, un diseño de piel arrugada valorado en 329 euros en la web de la firma italiana. Una pieza que combinó a la perfección con su vestido negro y que aportó un guiño de modernidad a un look clásico.

El look de Letizia. Gtres

En cuanto al calzado, apostó por la comodidad sin renunciar a la elegancia. Recuperó de su fondo de armario los ‘kitten heels’ de charol negro de Magrit, modelo ‘Carlota’, con un tacón de apenas cuatro centímetros. Estos zapatos, bautizados ya como los “nuevos Letizios” por la frecuencia con la que los utiliza en actos institucionales, se han convertido en un básico imprescindible para la Reina, especialmente en viajes oficiales que implican largas jornadas.

Elegancia internacional

El debut estilístico de Letizia en Egipto dejó claro, una vez más, que la Reina sabe equilibrar sobriedad y sofisticación. Su apuesta por un vestido sencillo pero rotundo, complementado con accesorios de primer nivel y joyas discretas, demostró su capacidad para adaptarse al protocolo sin renunciar a su sello personal.

El look de Letizia. Gtres

Con este primer look, la Reina marcó el tono de lo que será una intensa visita de Estado en la que los Reyes recorrerán ciudades como El Cairo y Luxor. Y si algo quedó patente en esta primera noche a orillas del Nilo es que la moda sigue siendo una de las mejores herramientas diplomáticas de doña Letizia.