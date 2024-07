La Reina Letizia abre Marivent con un estreno de cine

Si la Reina Sofía hizo del palacio de Marivent su refugio en el Mediterráneo -y aún sigue siendo su lugar favorito del mundo-, Doña Letizia ha encontrado en el certamen Atlàntida Film Festival el suyo, la combinación perfecta para compaginar sus vacaciones oficiales públicas en una isla que sigue sin amar pero que, a cambio, le reporta uno de sus mayores placeres: el cine de autor, de calidad. Y bienvenida sea esta fidelidad, porque la presencia de la reina en la gala de clausura eleva aún más a los altares a un festival que gana, edición tras edición -y van ya catorce-, más prestigio internacional.

No ha habido alfombra roja, pero el patio del centro cultural de la Misericòrdia, en Palma, bien ha podido ser esta noche la antesala a la entrega de los Oscars, porque el homenajeado del día cuenta con dos estatuillas doradas, una como productor por el filme Alguien voló sobre el nido del cuco, y otra como mejor actor principal por Wall Street. Un emocionado Michael Douglas, que no ha estado acompañado por su mujer, la también actriz Catherize Zeta-Jones pues se encuentra rodando una película, ha recibido de manos de la Reina Letizia el premio Másters of Cinema del Atlàntida, un reconocimiento a toda su carrera y que le ha hecho especial ilusión que le fuese entregado en una Mallorca que es, paradojas de la vida, su lugar favorito en el mundo: como Doña Sofía ha hecho de la finca s’Estaca, en Valldemossa, su refugio de paz.

Su Majestad la Reina doña Letizia preside la clausura de la 14ª edición del festival de cine “Atlàntida Mallor Alberto R. Roldán Fotógrafos

Pero vayamos al principio. Puntual, a las nueve de la noche, la esposa de Don Felipe VI, que había llegado a la isla desde París el día anterior (la Familia Real pasará buena parte de los próximos días en función de la agenda y las posibilidades de medalla de los olímpicos españoles), hacía su entrada a la ceremonia recibida por el director de certamen, Jaume Ripoll, con un vestido lencero plateado de Hugo Boss y sandalias de Mango. Ya en los saludos protocolarios, además del homenajeado, acudieron las principales autoridades de la isla. Se trata de Margalida Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. También, en primera línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Como es habitual en este evento tan querido por la Reina, Doña Letizia ha hecho el paseíllo entre sillas de tela bien dispuestas saludando a todos los presentes. No faltaron el director de cine Jonás Trueba; la actriz y guionista Itsaso Arana o el actor y guionista Vito Sanz, protagonistas de la película que se proyectaría durante la noche: «Volveréis».

Marivent abre sus puertas

Será mañana lunes cuando de nuevo se pueda ver a la Reina en otro acto de carácter un poco más relajado, aunque no exento de protocolo. Los Reyes ofrecerán en Marivent la ya tradicional recepción a la sociedad civil de la isla, un cóctel con más de 300 invitados al que suele también acudir la reina doña Sofía y al que este año, según la rumorología, podría sumarse por primera vez la Princesa Leonor, quizás también con la infanta Sofía. No parece que así ocurra pues las hijas de Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto seguir en París unos días más antes de que su madre les de el relevo.

Ya el martes la actividad se trasladará al Real Club Náutico de Palma, día que comenzará la regata Copa del Rey de Vela. Don Felipe participará de nuevo en competición junto a sus compañeros del Aifos, compañeros con los que ayer ya entrenó unas horas en aguas de la bahía de Palma, donde le pudimos ver al monarca sonriente, cómplice y feliz en el medio que más le gusta: el mar. La gran incógnita está en saber si este año, la Reina, la Princesa y la infanta le acompañarán en alguna de las jornadas. O si veremos a Doña Sofía y su hermana, la Princesa Irene (la tía Pecu para la familia) en alguna actividad naútica. Recordar aquí que Doña Irene, la fiel escudera de la Reina Sofía, a pesar de ser incombustible, está cada vez más delicada de salud. Ese mismo martes, la agenda incluye también por la tarde el despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un Sánchez que horas antes tiene una cita con el juez Peinado, lo que marca un verano no exento de polémica.

¿Dónde será la foto oficial de la Familia Real?

La Familia Real protagoniza cada año un posado, que hace coincidir con un lugar emblemático de Mallorca o una zona que se pretende que vuelva a tener notoriedad. Con una familia a medio camino entre París y Mallorca, aún no se ha comunicado donde será la esperada foto familiar. Tampoco se sabe si Doña Sofía les acompañará en esa fotografía, una reina que quiere ver a todos sus nietos al completo en la isla de Mallorca, como ocurría en antaño. El mejor clima entre hermanos favorecería simultanear estancia en Marivent.