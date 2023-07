Las alpargatas doradas (de cuña sensata) de la Reina Letizia en Mallorca son para todas las noches de verano

Lo estábamos esperando, y aquí está. La primera aparición de la Reina Letizia en Mallorca y donde siempre deja uno de los mejores estilismos de cada año. Cine y casa real. Y es que la monarca preside, en el Centro Cultural “La Misericordia”, la clausura de la 13ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest” (AMFF) que arrancará en 24 de julio con diferentes sesiones de cine, música y charlas, en las que intervendrán más de 200 personas relacionadas con la industria audiovisual. Durante ocho días, del 23 al 31 de julio, Palma se convertirá en la sede de este festival de cine, música, charlas y encuentros de la industria. AMFF proyectará 63 largometrajes, nueve cortometrajes, acogerá 15 estrenos mundiales y 34 nacionales. También se han programado 16 conciertos y más de 200 invitados de la industria audiovisual se darán cita en la capital balear. Y esta noche no ha sido menos, porque la Reina Letizia ha vuelto a deslumbrar esta noche en Mallorcacon vestido de Uterqüe que ha recuperado de su armario y que ya le vimos estrenar en 2021, cuando aún existía la marca de Inditex. Por eso no nos hemos fijado en su vestidos, si no en sus alpargatas doradas de cuña sensata que están hechas para todas las noches de verano.

Para esta noche tan especial la Reina Letizia ha recuperado este vestido negro semitransparente de tejido plumeti de Uterqüe que le vimos estrenar en agosto de 2021 también en Mallorca. Se trata de un diseño de estilo boho, de tirante fino y falda larga. Un vestido de la desaparecida firma de Marta Ortega que este año ha querido recuperar para su estreno estival en Mallorca con cuñas de tacón sensato doradas y un bolso sostenible. El año pasado, la Reina Letizia estrenó un vestido lencero negro de la firma & Other Stories, en satén, de largo midi y cuello halter. Y sorprendió con sandalias joya de Magrit planas.

La Reina Letizia preside la clausura de la 13ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2023” Raúl Terrel EUROPAPRESS

Esta noche, la Reina Letizia será la encargada de entregar el premio Masters of Cinema a Liv Ullmann, premiada con el Oscar honorífico en 2022 y actriz de cabecera de Ingmar Bergman.