La Infanta Sofía es toda una futbolera más en la final de la Copa del Rey en Sevilla con blusa verde de Zara y jeans blancos

La Infanta Sofía se acaba de convertir en una futbolera más en la final de la Copa del Rey en Sevilla, junto a su padre, el Rey Felipe y con blusa de Zara. Tras una jornada histórica marcada por la coronación de Carlos III, que ha tenido lugar este sábado en la Abadía de Westminster y que nos ha dejado los mejores looks de los más de 2.000 invitados (y también los peores), entre los que han brillado, como no, las royals mejor vestidas, como la Reina Letizia, con un traje de dos piezas rosa de Carolina Herrera; Kate Middleton, que nos ha enamorado con un vestido con inspiración nupcial y un sentido guiño a Diana de Gales, la madre del heredero al trono; y la indiscutible protagonista -con todos los perdones a Carlos III-; los compromisos no han retenido demasiado tiempo al Rey Felipe VI en Londres. Y es que el monarca esta tarde se ha tenido que subir a un avión dirección Sevilla para presidir en el Estadio Olímpico de la Cartuja la Copa del Rey del fútbol 2022/2023. Una cita con el deporte nacional en la que el Rey Felipe VI no ha estado solo, ya que le ha acompañado la pequeña de sus hijas, la Infanta Sofía, que es la más futbolera de la Casa Real y que nos ha regalado un look infalible para esta primavera con la blusa de Zara verde con un estampado muy boho de esos que le encanta a la hija de la Reina Letizia y que tanto representa su estilo.

La Infanta Sofía nos acaba de enamorar con esta blusa estampada de Zara que es perfecta para todos nuestros looks de primavera y con este toque tan bohemio y hippie que siempre la vemos lucir durante el verano en Mallorca. Una blusa que la Infanta Sofía ha combinado jeans blancos de tiro alto de 'efecto tipazo' y unas bailarinas nude. Una blusa verde a juego con la corbata del Rey Felipe, un color asociado a la monarquía española y además, representa la bandera de Andalucía y más si lo unes al blanco como la Infanta Sofía.

La Infanta Sofía con blusa de Zara. Julio Munoz EFE

Top estampado, de Zara (29,95 euros)

Blusa estampada de Zara. Zara

Una blusa estampada de Zara de la Infanta Sofía con cuello redondo y manga larga abullonada acabada en elástico con ajo ajustable con lazadas y un estampado verde y blanco de lo más boho. ¿Lo mejor? Que aún está disponible en todas las tallas en la web de Zara y que tiene unos pantalones a juego.