De Rita Ora a Shawn Mendes, los mejores looks de la alfombra roja más arriesgada de los MTV EMAs 2024

No hay nada que nos guste más que una alfombra roja, y después de vivir el viernes la de Los40 Music Awards más solidarios en directo el viernes desde Barcelona, ahora nos ha tocado ver por streaming la alfombra roja de los MTV EMAs 2024 desde Manchester. De Rita Ora a Shawn Mendes, pasando por el look histórico de Tyla, estos son los looks que han triunfado en la entrega de premios celebrada en Manchester. Porque si hay algo que nos gusta de este tipo de eventos es poder analizar todos los looks para que nos sirvan de inspiración, aunque claro está, la de esta celebración en concreto siempre son los más arriesgados. Tenemos muchas pruebas, y ninguna duda.

El estadio Co-op Live de Manchester ha desplegado este domingo su alfombra roja para celebrar una nueva edición de los premios MTV EMAs. Y aunque Lola Índigo no estuvo en la alfombra, como si lo hizo este viernes en Barcelona, también se llevó otro premio en esta noche de la música. Eso sí, no ha faltado a la cita el despliegue de glamur y excentricidad habitual. Y estos son nuestros looks favoritos de la alfombra roja de los MTV EMAs en Manchester.

Tyla

Britain MTV European Music Awards Arrivals Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Tyla ha acaparado todas las miradas con este diseño de animal print Tyla , un vestido de archivo de Roberto Cavalli.

Rita Ora

Britain MTV European Music Awards Arrivals Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

La cantante ha derrochado glamur con un vestido de plumas muy en tendencia en color nude y de cuerpo encorsetado.

Jodie Turner Smith

Britain MTV European Music Awards Arrivals Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Con vestido azul con tocado, cola muy larga y guantes estilo capa.

Shawn Mendes

Britain MTV European Music Awards Arrivals Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Shawn siempre es uno de los hombres más elegantes en cada alfombra roja que pisa, y una vez más lo ha vuelto a demostrar con una camisa desabrochada, traje de corte relajado y una amapola en el bolsillo. Pues bien, la razón es que cada año el 11 de noviembre los británicos rinden honor a sus caídos durante la 1a guerra mundial. Es lo que se denomina “Remembrance Day”, y de ahí su flor.