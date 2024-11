Laura Matamoros y Mar Lucas apoyan a la moda valenciana más afectada por la DANA: “El taller de Hortensia Maeso ha quedado destrozado, no puede perder también su sueño”

En una de las noches más emotivas de LOS40 Music Awards, el brillo de los focos se centró en una causa que trasciende la música: la reconstrucción y la solidaridad con la moda valenciana, golpeada por el desastre natural de la DANA. Laura Matamoros y Mar Lucas llegaron a la gala con un objetivo claro: apoyar públicamente a Hortensia Maeso, la talentosa diseñadora valenciana cuyo taller en Picanya fue devastado por las lluvias torrenciales. Maeso, quien había compartido hace pocos días en exclusiva para La Razón el dolor de haber perdido gran parte de su colección y materiales de trabajo, describió entre lágrimas lo que significaba este golpe. "Nuestro taller está en Picanya y hemos perdido tanto… pero lo más duro es ver cómo mi sueño queda en peligro", expresó.

Las palabras de Hortensia Maeso resonaron en el mundo de la moda, y anoche encontraron eco en los looks de Laura Matamoros y Mar Lucas, quienes llevaron prendas de su colección como símbolo de resistencia y apoyo. En sus entrevistas durante la alfombra roja, ambas dejaron claro que su presencia y su atuendo iban mucho más allá de una elección de moda: era una declaración de apoyo y esperanza.

Entrevista a Mar Lucas

Mar Lucas con look de Hortensia Maeso en LOS40 Music Awards. Gtres

G: Bueno, Mar, qué importante en una noche solidaria como esta de LOS40 que tú vengas con una falda de Hortensia Maeso. Su taller en Picanya lo perdió todo, y estuvimos hablando con ella hace unos días. La DANA se lo llevó todo, qué significativo dar visibilidad con tu look.

M: Sí, al final yo trabajé con ella anteriormente, gracias a Dios conocí su arte porque me hizo la portada de mi disco. La falda que llevo es de ella, y me parece increíble todo lo que hace. Cuando pasó esto y tuve la oportunidad de visibilizar su arte, le dije: 'Por favor, Hortensia, déjame algo de tus obras de arte para poder traerlo y que la gente vea el arte que tienes'. Creo que la gente que ha perdido sus negocios no puede perder sus sueños, y tenemos que ayudarles para que no pierdan la fe. Es muy importante.

G: Esta semana has estado allí visibilizando la situación en tus redes sociales, lo cual ha generado un debate. Algunos os han criticado, pero también ha habido una respuesta de apoyo. ¿Cómo lo vives?

M: No estoy de acuerdo con las críticas. Si hay tantos jóvenes ayudando es porque el mensaje se ha hecho viral en redes. Igual que publico mi música o mis proyectos, hago esto porque quiero que más gente conozca la historia de estas personas. Tenemos un poder increíble para dar visibilidad, y aunque algunos critiquen, creo que es fundamental seguir compartiendo todo esto. Aunque haya gente que lo haga por otras razones, al final están dando voz a la causa.

G: Para terminar, ¿qué mensaje le darías a los políticos españoles después de cómo han manejado la situación?

M: Creo que el mensaje tiene que ir más hacia la gente, porque somos nosotros quienes podemos cambiar las cosas. No podemos dejar las cosas como están. Debemos enfocarnos en ayudar sin importar la política, y cuando todo esté en orden, ver cómo mejorar la gestión.

Entrevista a Laura Matamoros

Laura Matamoros en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Gtres

G: Laura, en esta noche tan solidaria de LOS40, llevas una prenda de Hortensia Maeso, quien ha sufrido tanto tras la riada que devastó su taller en Picanya. Qué importante es dar visibilidad a la moda valenciana en estos momentos.

L: Así es, por desgracia lo sucedido ha sido tremendo, y estoy muy orgullosa de haber elegido a Hortensia Maeso para esta gala benéfica. Llevar su vestido es una forma de dar visibilidad, y sé que hay muchos más afectados.

G: ¿Cómo has vivido este momento, teniendo en cuenta que también habéis recibido críticas por vuestra exposición en redes sociales?

L: Es difícil. No solo por las críticas, sino por todo lo que ha pasado. Sabes que mucha gente ha sido afectada, y la vida sigue, pero con una carga emocional muy grande. Es complicado.

G: Es la primera vez que sucede una catástrofe así en España en la era de las redes sociales, lo que añade un reto a la hora de gestionarlo.

L: Sí, somos un altavoz, y no creo que sea justo que nos critiquen por ello. Creo que cada uno debería hacer lo que considere sin ser juzgado, porque el objetivo es ayudar.

G: Y para terminar, ¿qué le dirías a los políticos españoles?

L: ¿Qué hacemos con mis impuestos? ¿A dónde van? Que vayan a Valencia.

Con sus elecciones de vestuario tanto Laura como Mar se han convertido en la noche de ayer en portavoces de un sector que, aunque tremendamente golpeado por la DANA, sigue soñando en grande.