¿Cuándo y dónde ver los MTV EMAs 2022? Todos los datos

Desde el PSD Bank Dome de Düsseldorf, Alemania, este año los MTV EMAs 2022 vuelven con un gran show en vivo dirigido a todos los públicos donde la música es la protagonista. El escenario de esta edición presentada por Rita Ora y Taika Waititi, brillará con las actuaciones de grandes artistas como Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, GAYLE, OneRepublic, Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna, Nasty C y Tate McRae. Una noche que promete dejar momentos inolvidables y que los fans de la música podrán disfrutar en directo el domingo 13 de noviembre a partir de las 21:00h en MTV España.

¡Los MTV EMAs 2022 ya están aquí! Este año, Harry Styles lidera las nominaciones, con siete, seguido de Taylor Swift con seis y Nicki Minaj y Rosalía, con cinco cada una. Además competirán por hacerse con el premio a “Mejor Artista Español” algunos de los artistas nacionales que más han sonado en este último año: Rosalía, Quevedo, Fito & Fitipaldis, Bad Gyal y Dani Fernández.Los encargados de entregar los premios a los ganadores de la noche serán Julian Lennon, Leomie Anderson, Sam Ryder, David Hasselhoff, Leonie Hanne y Lauren Spencer Smith. Además, el rapero de Philadelphia Armani White actuará en la alfombra roja, con un pre-show orquestado por los presentadores de MTV del Reino Unido Jack Saunders y Becca Dudley.

La gran celebración global de la música también contará con la aparición especial de Gorillaz, el cabeza de cartel del MTV World Stage Düsseldorf que se celebrará el sábado 12 de noviembre en el Tonhalle Concert Hall.Además, MTV ha anunciado hoy que rendirá tributo a la labor humanitaria que desempeñan tres fuertes mujeres ucranianas que luchan día a día para ayudar a los refugiados damnificados por la crisis humanitaria que asola el país.

El premio “MTV EMA Generation Change Award” 2022 cuenta con la colaboración de la fundación sin ánimo de lucro Choose Love que ayuda a millones de desplazados en todo el mundo y que se engloba dentro de la iniciativa de MTV Content for Change en favor de la diversidad, la inclusión y la equidad. Lina Deshvar (Seeing with the Heart), Anna Kutova (Light of Hope) y Anfisa Yakovina (Polish Migration Forum Foundation) recogerán este premio que busca poner en valor el trabajo y esfuerzo de estas mujeres en pro de los niños, la comunidad LGBTQI+, futuras madres y familias y minorías especialmente desfavorecidas. Los MTV EMAs 2022 se emitirán en directo en MTV en más de 170 países el domingo 13 de noviembre. En España se podrán ver a partir de las 21:00h en emisión simultánea en MTV, Comedy Central, Paramount Network y Pluto TV. Además, Pluto TV invita a los fans a disfrutar de Camino a los MTV EMAs 2022, una programación especial en la que los espectadores del canal MTV En Vivo de la plataforma podrán revivir la emoción de los VMAs 2022 hoy viernes a partir de las 20:00h, y de los MTV EMAs 2021 mañana sábado 12 de noviembre a partir de las 21:00h. Los MTV EMAs 2022 están patrocinados en España por 1 MILLION & LADY MILLION de PACO RABANNE.

Nominados

Este año, lidera la lista de nominados Harry Styles con siete nominaciones, seguida de Taylor Swift con seis, y Rosalía y Nicki Minaj con cinco nominaciones cada una. Además, Rosalía también opta a " Mejor Artista Español " junto a Quevedo, Fito & Fitipaldis, Bad Gyal y Dani Fernández .

¡Los MTV EMA vuelven con más fuerza que nunca! Harry Styles lidera las nominaciones entre las que se encuentran “Mejor Artista”, “Mejor Canción” y “Mejor Vídeo” . Taylor Swift le sigue con seis nominaciones, entre ellas a “Mejor Artista”, “Mejor Artista Pop” y la nueva categoría de los EMA , “Mejor Vídeo de Larga Duración” . Por su parte, Nicki Minaj y Rosalía han obtenido cinco nominaciones cada una, incluyendo “Mejor Canción” y “Mejor Artista” .además,17 nuevos artistas nominados por primera vez , entre ellos Chencho Corleone (2), GAYLE (2) y Stephen Sánchez (2), además de Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker y Wet Leg , entre otros. En España tratarán de hacerse con el premio a " Mejor Artista Español " algunos de los artistas que han liderado las listas de éxito en este último año: Rosalía , la artista femenina española que ha trascendido las barreras de todo el mundo con su estilo personal y la innovadora fusión de su música; Quevedo, quien con apenas dos años de carrera ha conseguido posicionarse como la nueva promesa urbana mundial; el grupo musical de rock and roll Fito & Fitipaldis , quienes llevan cosechando éxitos desde 1999; Bad Gyal , una de las cantautoras españolas más aclamadas de la escena internacional; y Dani Fernández , uno de los artistas más importantes del momento con cinco Discos de Platino.