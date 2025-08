Rocío Osorno convierte un simple pareo en el top más estiloso del verano (y solo necesitas una cadena)

No es la primera vez que Rocío Osorno nos deja sin palabras con sus trucos de estilo, pero esta vez se ha superado. La influencer sevillana ha vuelto a demostrar que no hace falta tener un vestidor infinito para sacarle partido a una prenda: basta con saber reinventarla. Y ella lo ha hecho con una de las piezas más básicas del verano, el pareo, transformándolo en un top largo de lo más original y favorecedor.

En su último vídeo de Instagram, Rocío Osorno enseña paso a paso cómo convertir un pareo de estampado multicolor —con tonos que van del fucsia al verde, el naranja o el blanco— en un top palabra de honor con caída fluida y toque asimétrico. ¿El secreto? Una cadena dorada que actúa como cuello halter improvisado y le da al look ese aire sofisticado que tanto caracteriza a Osorno.

El truco que estiliza al instante

Lo mejor de este truco de estilo es que es apto para todo tipo de cuerpos y muy fácil de replicar. Rocío dobla el pareo con mimo, lo cruza por delante creando un efecto drapeado en el escote y lo asegura al cuello con una cadena a modo de collar. El resultado es un top largo con caída lateral, muy fresco y con movimiento, que estiliza la figura al alargar visualmente el torso.

Además, al dejar los hombros al descubierto, potencia el bronceado y se convierte en una opción ideal tanto para la playa como para una cena informal de verano. En su caso, Rocío lo ha combinado con pantalones palazzo blancos de tiro alto y sandalias doradas de trenza, en un look muy effortless chic, ideal para cualquier momento del día.

Una idea que ya se ha hecho viral

El look no ha tardado en generar conversación entre sus seguidoras, y no es para menos. “¿Queréis que os enseñe cómo me pongo los pareos así como si fuera un top largo?”, escribía Rocío en su storie, sabiendo que había dado con un auténtico filón. Su vídeo en Reels ya suma miles de visualizaciones, y todo apunta a que este truco se convertirá en uno de los más replicados de la temporada.

El look de Rocío Osorno. Instagram

Además de práctico, este gesto creativo encierra un mensaje claro: en moda, no hay reglas fijas. Las prendas pueden —y deben— reinventarse. Y Rocío Osorno lo ha vuelto a demostrar con un gesto tan sencillo como eficaz. Una cadena, un pareo y un poco de imaginación pueden convertirse en la combinación más potente del verano 2025.