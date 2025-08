Rocío Osorno ha fichado en Massimo Dutti el set de lino rojo (más elegante) que te pondrás hoy y todo septiembre

Un día más Rocío Osorno se ha vuelto a colar en nuestra lista de deseos fashionistas. Es un hecho, no hay vez que la influencer sevillana no comparta un estilismo en sus redes del que no nos enamoremos perdidamente, si ayer nos conquistaba con un mono verde de Zara ideal para las noches de agosto, hoy lo ha conseguido de nuevo con un set de lino de Massimo Dutti con el que ya nos vemos de aquí a bien entrado el otoño. Y es que su último look lo tiene todo para ser un éxito en lo que queda de verano. Elegante, muy favorecedor y en un color de esos que realzan el bronceado al instante. Vamos lo que viene a ser un flechazo en clave estival en toda regla.

Da igual el lugar y la ocasión, el ojo de la diseñadora está siempre igual de bien afinado, desde vestidos de invitada perfecta, looks casuales para un día en la playa con sus peques o sets para una noche de amigas. Para el último es donde ha llevado estas joyitas de Massimo Dutti y no podemos alabar más su decisión. Cuando buscamos el outfit perfecto para un plan nocturno en clave estival tenemos en cuenta muchas cosas, desde el color, el diseño a los tejidos, todos ellos tienen que sumar en una decisión que muchas veces parece no tener solución, pero que cuando se trata de Rocío Osorno, todo cobra sentido.

El set de lino ideal para derrochar estilo sin esfuerzo en las noches de verano

Cada vez queda menos para decir adiós al verano 2025, por eso nos hemos propuesto disfrutar de cada una de sus noches como las que más saben de moda, y eso significa por supuesto copiar el estilo de Rocío Osorno y su conjunto de lino en rojo. Como habrás visto en los últimos meses, este tejido noble es el protagonista indiscutible de los outfits más elegantes sea en forma de vestido blanco, camisas holgadas, pantalones fluidos o en clave 'total look', el favoritísimo de las insiders. Y es que decir lino es hablar intrínsecamente del lujo silencioso que tanto triunfa en los feeds de las prescriptoras de estilo más sofisticadas de Instagram.

Top halter escote espalda lino, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Top halter escote espalda lino. Massimo Dutti

Un top de corte asimétrico en color rojo oscuro y confeccionado en lino. Escote halter pronunciado y espalda descubierta.

Pantalón detalle lazo 100% lino, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón detalle lazo 100% lino. Massimo Dutti

Los pantalones son de estilo relajado, corte ancho y detalle de cordón en el bajo. En el mismo color rojo oscuro que el top.

Rocío Osorno ha decidido combinar este 'total look' en lino rojo con accesorios que elevan aún más su piel dorada por el sol eligiendo unas joyitas doradas y un bolso de mano trenzado en color blanco. Un conjunto ideal para derrochar estilo sin esfuerzo para lo que resta de agosto y que si sumas una americana o la blusa a juego disponible en Massimo Dutti también podrás seguir amortizando durante todo septiembre.