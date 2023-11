Rocío Osorno deslumbra con un vestido de Zara de brillos que ha enamorado a todas las amantes de la moda

Con la llegada de noviembre, somos muchas las amantes de la moda que ya estamos pensando en los vestidos y looks que podemos llevar en las celebraciones de Navidad que nos esperan en los próximos meses, y es que, en esta época, todo está permitido. Los tejidos de terciopelo, lentejuelas y los brillos son los más usados, sobre todo en vestidos y chaquetas. Nuestras tiendas favoritas ya han llenado sus escaparates de los trajes más icónicos que seguramente muchas amantes de la moda lleven en los eventos más navideños, y, como era de esperar, las influencers más icónicas de nuestro país ya han mostrado sus propuestas de cara a diciembre a través de sus redes sociales, sobre todo instagram, como ha sido el caso de Rocío Osorno. La influencer es toda una referencia para muchas chicas que buscan en ella inspiración a la hora de vestir, sobre todo para ocasiones especiales como bodas o eventos formales, ya que crea looks de lo más elegantes, sencillos y a precios razonables, pues en la mayoría de las ocasiones muestra vestidos 'low cost', como Zara, Massimo Dutti o Mango, como el vestido de volantes de Mango que Rocío Osorno combinaba con sandalias de tacón, un vestido mini que fácilmente podríamos usar para una ocasión más especial, como hizo ella, como para el día a día con unas bailarinas. Para la noche de ayer, la influencer optaba por un vestido de Zara que promete agotarse en las próximas semanas, ya que se trata de un vestido perfecto para las fiestas de Navidad.

El vestido en cuestión de Zara no supera los 40€, por lo que se tata de un modelo muy 'low cost' al alcance de todos. Un vestido mini en tono nude con mucha pedrería a lo largo de toda la prenda y un fruncido central que hace efecto tipazo y ensalza la figura. Rocío Osorno, que crea looks de lo más icónicos, lo ha combinado con una chaqueta torera en negra y muy ajustada, medias negras semi tupidas -un acierto absoluto- y, como toque final, unos stilettos negros. Un modelo que no ha pasado desapercibido en redes, Rocío Osorno ha acertado rotundamente con los accesorios y las prendas que ha escogido para llevar con este vestido.

Vestido corto Mesh brillos, de Zara (39,95€)

Vestido corto mesh brillos Zara

Un vestido perfecto de cara a los eventos tan especiales que se vienen en los próximos meses.