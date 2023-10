Las chicas más elegantes este otoño desearán llevar los stilettos de tacón sensato con jeans y camisa romántica

En pleno otoño y con la caída extrema de las temperaturas, es momento de hacer el cambio de armario y sacar a relucir todas aquellas prendas que forman parte de nuestro armario cápsula de invierno. Prendas y accesorios de calidad, atemporales y muy sencillos con las que hacer un sinfín de combinaciones sin notar que estás usando la misma prenda una y otra vez. En este sentido, este 'armario cápsula' aúna todas aquellas prendas que necesitamos en nuestro día a día, desde la clásica gabardina hasta los jeans ajustados pasando por una falda de corte midi y una camisa de corte masculino de rayas, este concepto es todo lo que necesitamos para que nuestro estilo sea neutro, sencillo y muy elegante. En cuanto al calzado, puede que este nos dificulte, pues sí es cierto que las tendencias van y vienen y, como bien sabemos, en moda todo vale, por lo que podemos escoger las que van más acorde a nuestras necesidades. En tiendas actualmente podemos encontrar desde las botas biker hasta las clásicas bailarinas tipo Mary Jane, hay un sinfín de calzados que vayan más con nosotros, nuestra personalidad y edad. Pero, sin duda, hay algunos determinados zapatos que sí sí tienen que entrar en nuestro armario y formar parte de nuestro día a día, y es que los stilettos con un tacón sensato se posicionan como el calzado más elegante, discreto y sofisticado el cual elevará el look sin mucho esfuerzo.

¿Cómo combinar unos stilettos para crear un look apto tanto para la oficina como para una cena con esa persona especial? Debido a que, de por sí, los stilettos estilizan y tienen mucha personalidad, no hace falta que arriesgues mucho. Ve a lo fácil, para el día a día, opta por unos jeans desgastados, así como un jersey de lana -aprovechando que, además de ser tendencia, son un imprescindible en invierno- y una camisa romántica con cuello bobo. Como prendas de abrigo, lo ideal sería usar un abrigo de paño de corte masculino y, como era de esperar, hazte con unos stilettos más especiales con alguna hebilla o joya. Sin embargo, para ocasiones más especiales, unos pantalones de pinza son una apuesta segura. Combínalo con una camisa elegante con transparencias en un tono oscuro, una blazer de corte oversize y, como joya de la corona, tus stilettos favoritos junto a un bolso pequeño. Estas son algunas de las ideas que te proponemos para combinar tus stilettos, aunque todo depende de tu personalidad, tus gustos y estilo de vida que tengas. Sin más, te enseñamos los stilettos más elegantes, cómodos y sencillos que no te quitarás este otoño e invierno.

Zapato destalonado tacón, de Massimo Dutti (89,95 €)

Zapato destalonado tacón, de Massimo Dutti (79,95 €)

Tacón punta multihebilla, de Sfera (49,99 €)

Zapato Kitten estampado animal, de Zara (25,95 €)

Zapato destalonado lazo, de Zara (29,95 €)

Zapato destalonado tacón, de Zara (29,95 €)

Los stilettos son la opción perfecta para todo tipo de ocasiones, ya que elevan el look y lo hace mucho más elegante.