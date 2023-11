Deja de buscar las botas moteras perfectas porque Rocío Osorno ha encontrado las definitivas en Amazon

Tras el reciente paso de la borrasca, Bernard, ha llegado la borrasca Ciarán a la península, pero ni el frío, la lluvia y el viento, han impedido que Rocío Osorno se marque un look de esos perfectos los que nos inspira a diario. Y es que la influencer sevillana siempre va a la moda y siguiendo las últimas tendencias, y hablando de tendencias de calzado, las 'biker boots' son la estrella de este otoño 2023 y ella lo sabe. Por eso, Rocío Osorno no ha dudado ya en sacar sus botas moteras de confianza del armario para estrenarlas con este 'total look' que ha comprado en Amazon que es todo el otoño que necesitamos en un solo estilismo. Y es que si hay un tipo de bota que destacará sobre todas las demás, esas serán las botas moteras. MiuMiu inundó el street style con las suyas y, ahora, Gucci, Acne Studios, Jimmy Choo, pero Rocío Osorno ha encontrado las biker boots definitivas en Amazon, y también su vestido de Desigual.

Estas 'biker boots' tan tendencia se caracterizan por no tener tacón, o si lo tienen, es de muy pocos centímetros, además de incorporar hebillas. En cuanto al color, el negro y el marrón serán los dos candidatos al podio y el efecto desgastado será uno de los puntos clave. Y Rocío Osorno las ha combinado con un vestido en un tono entre granate y violeta, de Desigual con una aperturas en forma de corazón en el escote. Un look perfecto para los días menos fríos del otoño, que ya sabemos que Sevilla no es Madrid.

Rocío Osorno con biker boots. @rocioosorno

Botas Catria, de Geox a través de Amazon (116 euros)

Botas biker. Amazon

Lo que está claro es que si aún no tienes unas botas biker en tu armario de otoño, las necesitas ya de ya para todo el invierno que tenemos por delante. Porque son el calzado estrella junto a las botas polaina y a las bailarinas.