Los vestidos de invitada perfectos para este verano están en tiendas low cost

Llega el verano y con él la época en la que comienzan todas las bodas más esperadas del año, como por ejemplo la boda de Paddy Noarbe y Marcos Llorente, quienes dieron el ‘sí quiero’ hace una semana, o la tan ansiada boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que lo harán en pocos días. Sin duda, toda boda conlleva la búsqueda de un lookde invitada nuevo, y es que, aunque son muchas las opciones ‘made in Spain’ de pequeñas firmas de moda, como por ejemplo este vestido que lució Laura Escanes morado de la firma Redondo Brand, o este otro vestido de María Pombo para una ocasión tan especial, también podemos encontrar vestidos en tiendas low cost de lo más elegante, sofisticados y perfectos para este tipo de ocasión, como por ejemplo el vestido de Rocío Osorno en verde lima de corte midi y cuello halter de Zara, una opción perfecta para bodas más casuales. Sin embargo, los vestidos no son la única opción, pues son muchos los monos y trajes de chaqueta y pantalón que puedes encontrar en tus tiendas favoritas, dando ese toque especial y diferente y que, combinado con unos pendientes maxi a todo color, crearás un look de lo más rompedor en las bodas que tengas este verano.

¿Cómo encontrar el look de invitada perfecta? Una experta nos daba los trucos hace unos meses de cómo hacerte con el look de invitada ideal para los meses de verano, y es que siempre hay que optar por lucir un outfit acorde a nuestros gustos y personalidad, pues sólo así nos veremos bien en un evento de tal calibre y, por tanto, disfrutaremos de la velada. Para combinar tu vestido de invitada, hazte con unas sandalias de tacón cómodas en tonos neutros de manera que puedas usarlas en distintas ocasiones, así como un bolso pequeño donde guardar lo imprescindible, como tus esenciales de maquillaje. Por ello, si tienes bodas durante los meses de verano y todavía no sabes qué vestido ponerte, estás de suerte porque te hemos hecho una selección de los vestidos de tiendas low cost -ahora rebajados- más bonitos, elegantes y atemporales para que luzcas perfecta este verano.

Vestido midi asimétrico, de Zara (35,99€)

Vestido midi asimétrico Zara

Vestido lencero midi volantes, de Zara (39,95€)

vestido lencero Zara

Vestido satinado espalda cruzada, de Mango (39,99 €)

Vestido satinado Mango

Vestido satinado abertura, de Mango (25,99 €)

Vestido satinado abertura Mango

Vestido satinado abertura, de Mango (59,99 €)

Vestido satinado Mango

Vestido largo romántico, de Massimo Dutti Studio ( 99,95 €)

Vestido largo romántico Massimo Dutti

Vestido cuello drapeado, de Sfera (19,99 €)

Vestido satinado Sfera

Estas son algunas opciones de vestidos de invitada perfecta que puedes encontrar actualmente en tiendas.