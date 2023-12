Rocío Osorno ha encontrado en Amazon el vestido de terciopelo perfecto para una boda en Navidad

Nos encantan las bodas de invierno, y más si son en Navidad. Por eso, ha sido ver este look de Rocío Osorno con vestido de terciopelo que se ha comprado en Amazon y pensar en las bodas que tenemos los próximos meses. Porque que haga frío no quiere decir que no puedas brillar con tu estilismo de boda ideal, aunque Vicky Martín Berrocal nos haya dado mucha envidia con sulook de invitada perfecta desde la primavera de Colombia. Aunque ya os decimos que la magia de una boda en Navidad, es inigualable. A medida que las fiestas navideñas se acercan, empieza a crecer la cantidad de terciopelo que ocupa las novedades de las principales firmas de moda. Es el tejido rey por excelencia, no solo porque es idóneo para hacer frente a las jornadas más frías, sino por su carácter elegante y su suavidad innata. Y Rocío Osorno lo tiene claro con este vestido que se ha comprado en Amazon.

En tiendas podemos encontrar este tejido en todo tipo de prendas, desde en vestidos de invitada, como por ejemplo este vestido midi de Sara Baceiredo en marrón chocolate, hasta en chalecos y camisetas básicas. Y este vestido verde de terciopelo de Rocío Osorno que es todo un sueño de Navidad hecho realidad. Por supuesto, el terciopelo negro es el rey absoluto en materia de looks festivos. Vestidos, pantalones o tops del mismo están presentes cada año. Le siguen de cerca tonos como granate, verde esmeralda o camel. Porque las reinas de invierno se visten de terciopelo.

Porque ya sea para una boda de invierno o para cualquier fiesta de Navidad, este vestido de Amazon que ha encontrado Rocío Osorno parece sacado directamente de una película navideña de esas que tanto nos gustan.