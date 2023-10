El vestido de terciopelo marrón de Sara Baceiredo es todo lo que necesitas para ser la invitada perfecta este otoño

Cada temporada surgen nuevas tendencias que se convierten en un imprescindible en nuestro armario como las bailarinas tipo Mary Jane, los pantalones cargo o los jerséis de lana con detalles joya, también surgen nuevas tendencias en cuanto a looks de invitada. Cuando hablamos delooks de invitada, siempre tendemos a usar vestidos midi, ya sea en invierno o en verano, y es que estos son un básico de fondo de armario que todas tenemos en nuestro armario y que, si es en un color neutro, podemos crear un sinfín de looks diferentes a partir de accesorios en distintos tonos. Por ejemplo, esta temporada se llevan mucho las capas, una especie de tela semitransparente que cubre la parte superior del cuerpo y que, en cierto modo, da un toque diferente al look. Además, los pendientes XL son un imprescindible, sobre todo si son de colores, ya que aportan ese toque distintivo y original al look. Sin embargo, de cara a otoño, son muchos los vestidos de firmas made in Spain que ya han introducido sus propuestas de invitada ideal y otras están a punto de hacerlo. En este sentido, Sara Baceiredo nos sorprendía en el día de ayer con un vestido largo de corte barco en terciopelo marrón -un color que promete convertirse en un imprescindible en nuestro armario- muy ajustado. La influencer es toda una referente de estilo para muchas chicas que buscan en ella inspiración a la hora de vestir, no solo en sus looks del día a día, sino también en ocasiones especiales.

No es la primera vez que vemos a Sara Baceiredo lucir espectacular en ocasiones especiales como bodas o eventos que requieren un 'dress code' mucho más elevado, y es que este verano ya vimos a Sara Baceiredo lucir un conjunto de corte sirena que sigue la tendencia 'mermaidcore', un estilo que nos recuerda a los motivos marineros y que ha sido un imprescindible en nuestro armario este verano. Ella, que tiene un estilo muy icónico, arriesgado y en tendencia, siempre apuesta por prendas atemporales con un toque muy especial, como por ejemplo el casquete, un accesorio de pelo solo apto para amantes de la moda con un estilo arriesgado y diferente. Para el día de ayer, Sara Baceiredo se decantaba por un vestido de corte barco y muy largo en terciopelo marrón chocolate y, como accesorios, apostó por algo muy sencillo, pendientes de lágrima y dos chokers en dorado. En cuanto al bolso, uno de tipo cestita en dorado viejo. Sin lugar a dudas, este vestido made in Spain de la firma Lady Pipa se consagra como un imprescindible en bodas de otoño que pronto estará en su web.

Un vestido precioso perfecto para ocasiones especiales.