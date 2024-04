Rocío Osorno nos adelanta el mono de brillos de su propia marca que mejor sienta y que llevaremos con maxi pendientes

Rocío Osorno es, sin lugar a dudas, una de las influencers más icónicas de nuestro país. La joven, que acumula más de 1 millón de seguidores en su perfil de Instagram, nos enamora con cada look que nos enseña en sus redes sociales. Si nos tuviésemos que quedar con algo del perfil de Instagram de Rocío Osorno es por su versatilidad y elegancia a la hora de escoger looks de invitada. Está siempre pendientes de las nuevas tendencias de nuestras tiendas favoritas como Zara o Mango e inmediatamente nos enseña sus propuestas de looks para que así todas sus seguidoras cojan inspiración de cómo combinarlas y crear outfits a partir de las prendas que tengan en su armario. Hace unos días nos proponía un look de lo más sencillo y elegante ideal para la Feria de Abril, una camisa negra de lunares blancos al que le añadía una maxi falda de corte midi y muy voluminosa en negro. En cuanto al calzado, unos stilettos negros. No es el último outfit elegante que nos ha enseñado a través de su perfil de Instagram, y es que, recientemente nos enseñaba un vestido rosa que Rocío Osorno nos propone para una boda o un evento más especial. Se trata de un vestido de tirantes,escote en la espalda y apertura lateral cuyo toque final reside en las maxi flores estampadas a lo largo del vestido. Sin embargo, en esta ocasión, nos muestra un adelanto de la próxima colección de su marca Rocío Osorno, un mono muy ajustado azul marino de brillos con apertura en el vientre tipo 'cut out' y pata de elefante.

Rocío Osorno no deja de sorprendernos con cada prenda de su colección que nos enseña en sus redes sociales. Hace unos meses lucía un vestido ideal para ser la invitada perfecta, un vestido de corte midi multicolor en el que predomina los azules que combinaba con unos stilettos. Es, sin lugar a dudas, la invitada perfecta, pues acierta con cada look que nos enseña y luce de cara a eventos a las que las marcas le invitan. Por ello, nos ha enamorado este nuevo mono que seguramente se convierta en un imprescindible en nuestro armario de cara a eventos como bodas de otoño, ya que el tejido es algo grueso. Además del corte 'cut out', la parte del pantalón comienza con un fruncido en el vientre que hace que se ajuste a la perfección y lo convierte en una prenda que crea un efecto óptico de vientre plano. Sin más que añadir, Rocío Osorno nos ha puesto la miel en los labios con este mono que posiblemente veremos en nuestros próximos eventos.

Una vez más, Rocío Osorno nos ha conquistado con este mono que nos adelante de la próxima colección de su propia marca. Tiene todos los ingredientes para triunfar: hombreras, corte 'cut out' y pantalón campana, así que hazte con él para tus próximos eventos.