Rocío Osorno nos enseña cómo combinar el vestido camisero de leopardo de Zara con botas o alpargatas de cuña

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, si el otro día fue con los pantalones virales de Zara, o la falda de leopardo, ahora es el vestido camisero de leopardo de Zara que ha combinado con diferente calzado y que le vamos a querer copiar hasta para ir a la oficina. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Hablamos, por supuesto, del vestido camisero de animal print de Zara, esos que algunas afortunadas como Rocío Osorno ya tienen en su armario y otras están en lista de espera para conseguir en la web. Pero como ahora necesitamos este vestido camisero de leopardo nos vamos a ir directas este sábado a tienda física parar encontrarlo y poder estrenarlo este mismo fin de semana. Porque mientras todo el mundo está pendiente de la boda de Almeida y Teresa Urquijo en Madrid, nosotras nos vamos a hacer con el vestido camisero de leopardo de Zara que sienta bien a todos los cuerpos.

Además, y por si fuera poco el boom de esta tendencia, va Marta Ortega y se pone un modelo que nos hizo pensar que, próximamente, llegarían a Zara. Y ocurrió y se agotó al momento. Un pantalón que se agotó en cuestión de horas porque a las siete de la madrugada ya no quedaba ninguna talla y que ahora tiene lista de espera. Pero que Rocío Osorno nos ha hecho ahora desear en versión vestido camisero, ya sea para llevar con alpargatas de cuña o botas cowboy. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche.

Vestido camisero animal print, de Zara (49,95 euros)

Vestido camisero. Zara

Un vestido midi confeccionado en hilatura de algodón 100% de nueva colección de Zara de escote pico y manga corta ajustable con lazadas con bolsillos laterales ocultos en costura, y cinturón confeccionado en mismo tejido ajustable con lazadas con detalle de pliegues en delantero. ¿Cómo combinarlo? Rocío Osorno nos ha enseñado a llevarlo con botas negras, sandalias planas o alpargatas de cuña. Nosotras sin duda, nos quedamos con la combinación con botas para este mes de abril.