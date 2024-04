Si tienes una boda este verano, Rocío Osorno ha encontrado en Mango el vestido rosa que te convertirá en la invitada perfecta

Mientras se aproximan estas fechas, son muchas las convidadas que buscan los vestidos de invitada de boda 2024 más espectaculares, piezas que resulten tan favorecedoras como acertadas, como este de Mango que acaba de estrenar Rocío Osorno. Porque por un día ha dejado de inspirarnos para la Feria de Abril 2024, para convertirse en la invitada perfecta de las bodas de primavera y verano. Si hubiera que escoger un color como el gran protagonista de los looks de invitada de 2024, más allá del popular rojo, sería, sin duda, el rosa. Y es que el tono Margot Robbie y Barbie trajeron al primer plano el pasado año ha terminado por colarse en las propuestas de alta costura y prêt-à-porter de este año, principalmente traducido en dos tonos: el salmón y el fucsia. Y Rocío Osorno como buena diseñadora e influencer, tiene claro que este color no puede faltar tampoco este primavera 2024 en nuestro armario, y ella ya se ha hecho con este modelo estampado de Mango. De la opción más romántica y naíf a la más cañera de la paleta rosada hay pequeños pasos en realidad, pero la principal diferencia para escoger uno u otro está en los tejidos que también se unifican con la tendencia más 'coquette'.

Que no puede seguir más la tendencia 'coquette' que inunda la moda esta temporada, y que además, estamos seguras que se va a agotar en un abrir y cerrar de ojos, y no solo porque lo haya lucido Rocío Osorno, si no porque estamos seguras que va a ser viral en los próximos meses. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y arriesgada, es lucir esta tendencia con un vestido de invitada perfecta en rosa como este de Mango.

Vestido floral abertura, de Mango (69,99 euros)

Vestido floral. Mango

En los últimos años la tendencia de invitada dicta un estilo más relajado y comfy. Se puede ir a una boda con un vestido de algodón -con accesorios potentes y rotundos-, y no hayinfluencer como Rocío Osorno para traernos toda esa inspiración perfecta para ser la invitada ideal con prendas 'low cost' como este vestido floral de Mango.