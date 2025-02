Body 'efecto tipazo' de Zara + vaqueros flare: el uniforme favorito de Amelia Bono para una noche de viernes

Las noches de viernes son para disfrutar y eso es justo lo que ha hecho la influencer en la capital, y por supuesto nosotras no hemos podido pasar alto el look con el que Amelia Bono cerraba una semana laboral en la que no ha hecho otra cosa que crearnos necesidades estilísticas. Primero fueron unas botas de terciopelo y tachas doradas, días después otras botas pero en este caso de piel y por último un body 'efecto tipazo', todo de Zara, por supuesto. Nos proclamamos muy fans de este tipo de bodys ya sea en invierno con su versión en manga larga o en primavera-verano de manga corta o tirantes, siempre son una opción perfecta para brillar sin esfuerzo.

Desde hace unas temporadas al gigante de Inditex le ha dado por sacar bodys de tejido ajustado en todas sus versiones, y no te vamos a engañar, pero por aquí una servidora no puede estar más contenta. Estos diseños en poliamida tienen el poder de adaptarse a la silueta como una segunda piel, realzando la figura de una forma increíblemente favorecedora. Son la prenda comodín para cualquier fondo de armario porque funcionan con absolutamente todo: con minifaldas para un estilismo coquette, pantalones sastre para un look sofisticado o, como en este caso, con unos vaqueros flare que no pueden ser más tendencia. Este 2025 los flare jeans se consolidan como la versión más sofisticada de los vaqueros, perfectos para alargar visualmente las piernas y aportar ese toque setentero tan favorecedor. Muy en la línea del estilo neoburgués también inspirado en los años 70. Este corte, ligeramente ajustado hasta las rodillas y con un ensanche elegante en el bajo, es ideal para estilizar la figura, ya sea combinado con botas altas o sandalias planas.

Body manga sisa, de Zara (15,95 euros)

Body manga sisa Zara

Un body de cuello redondo y sin mangas en poliamida que está ahora disponible en Zara en este color azul petróleo, negro y visón.

El look de Amelia Bono para una noche de viernes. @ameliabono

La combinación de Amelia Bono no puede ser más acertada, body ceñido y jeans de corte flare que alargan visualmente las piernas. Un truco de estilo infalible que nos recuerda por qué este tipo de conjuntos siempre funcionan. Si a eso le añadimos un cinturón con hebilla llamativa, como el que lleva ella, conseguimos un extra de estilización al marcar la cintura. Y lo mejor de todo es que este outfit, además de ser estiloso y sentar de maravilla, es cómodo y versátil, perfecto para esas noches en las que quieres sentirte arreglada sin sacrificar un ápice de confort.