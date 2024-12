Cómo llevar sudaderas a la oficina y ser la más estilosa este diciembre

Quien diga que no se puede ir estilosa a la oficina en sudadera es que no ha visto las últimas tendencias en tiendas como Zara o Primark. Este diciembre, cuando el frío aprieta y las ganas de estar cómoda se imponen, las sudaderas se convierten en la mejor aliada de tu armario. ¿El secreto? Apostar por diseños elegantes, tejidos de calidad y combinaciones que eleven cualquier look. Las firmas low-cost lo han dejado claro: la sudadera puede ser tan chic como un blazer, y las pasarelas han avalado esta tendencia con propuestas irresistibles.

¿Y por qué no llevarlas a la oficina? Si algo nos han enseñado el auge de estilos como el athleisure y el comfy-chic es que vestir para trabajar ya no tiene que significar renunciar a la comodidad. Este mes, dale un giro a tus básicos y deja que las sudaderas sean las piezas clave de tus estilismos para destacar entre tus compañeras. No importa si tu estilo es minimalista o más atrevido, con estos tips serás la referencia de estilo en la oficina.

Tips para llevar sudaderas a la oficina y derrochar estilo

Si quieres terminar el año con outfits que respiren comodidad y estilo por todos sus costados, te vamos a contar cuáles son los mejores trucos de experta para que te atrevas con las sudaderas en la oficina este mes de diciembre, con un par de trucos conseguirás hacer cool lo más casual, haznos caso.

Elige sudaderas con un toque diferente

Olvida las sudaderas básicas de siempre. Ahora las opciones con diseños estructurados, detalles como cremalleras, cuellos subidos o tejidos como el punto grueso son tus mejores aliadas. Busca tonos neutros para un look elegante o atrévete con tonos vibrantes que aporten personalidad, como el verde oliva o el burdeos.

Juega con los contrastes

La clave para triunfar está en combinar la sudadera con piezas formales. ¿Una sudadera oversize? Mézclala con un pantalón de pinzas entallado. ¿Prefieres algo más ajustado? Combínala con una falda midi plisada y unos botines de tacón. Es ese contraste entre lo relajado y lo sofisticado lo que hace que el look funcione.

El layering, tu mejor amigo

Aprovecha el invierno para superponer prendas. Una camisa blanca que sobresalga del cuello y los puños de la sudadera es un toque clásico que nunca falla. También puedes añadir una blazer estructurada encima: el mix entre lo casual y lo formal nunca había sido tan cool.

Dale protagonismo a los accesorios

Un bolso elegante o unas joyas atrevidas pueden transformar una sudadera sencilla en el centro de todas las miradas. También puedes añadir un pañuelo estampado o unos zapatos con carácter para redondear tu look.

No subestimes la importancia del abrigo

El abrigo puede elevar tu look por completo. Opta por un abrigo largo y estructurado, preferiblemente en tonos neutros como gris o camel, para darle ese toque profesional. Un buen abrigo hace magia y convierte cualquier look en una obra maestra de estilo.

Ahora que ya sabes como sacarle el máximo partido a tus sudaderas para derrochar estilo este diciembre en la oficina, te dejamos nuestras favoritas de Zara y Primark, te avisamos te van a gustar más de una.

Sudadera polo varsity efecto lavado, de Zara (27,95 euros)

Sudadera polo varsity efecto lavado Zara

Sudadera Claudia Schiffer, de Zara (39,95 euros)

Sudadera Claudia Schiffer Zara

Sudadera cremallera, de Zara (29,95 euros)

Sudadera cremallera Zara

Sudadera Tom Wesselmann, de Zara (25,95 euros)

Sudadera Tom Wesselmann Zara

Maxisudadera con mensaje, de Primark (13 euros)

Maxisudadera con mensaje Primark

Sudadera con eslogan Paris, de Primark (14 euros)

Sudadera con eslogan Paris Primark

Sudadera con cuello redondo y mensaje, de Primark (7 euros)

Sudadera con cuello redondo y mensaje Primark

Sudadera estampada 1977 de Paula Echevarría, de Primark (13 euros)

Sudadera estampada 1977 de Paula Echevarría Primark

Sudadera de cuello redondo a rayas, de Primark (14 euros)

Sudadera de cuello redondo a rayas Primark

Las sudaderas ya no son solo para los días de sofá y peli. Este diciembre, conviértelas en tu prenda estrella para ir a la oficina y demostrar que comodidad y estilo no están reñidos. ¿Ya sabes cuál de estas sudaderas se convertirá en tu comodín perfecto este mes de diciembre?