Este top de firma española ha hecho que María José Suárez sea la mejor vestida de la segunda jornada de SIMOF

Seguimos disfrutando de SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca que comenzó el pasado jueves 30 de enero con uno de los desfiles más esperados de la edición, Mi abril, la marca fundada por Lourdes Montes y Rocío Terry y que se extenderá hasta el domingo 2 de febrero. Si en la primera jornada Tana Rivera captó toda nuestra atención con un dos piezas tipo esmoquin con blazer cropped, todo en negro, y debajo, un body naranja con tejido de brillo, en la segunda jornada de viernes, la corona a mejor vestida se la ha llevado María José Suárez. La andaluza no ha querido perderse esta cita con la moda más cercana a sus raíces donde ha derrochado estilo como nadie.

María José Suárez ha llevado uno de esos tops que funcionan igual de bien para la temporada 'BBC' que se avecina en unos meses como para brillar en una noche de primavera, y lo mejor de todo es que está rebajado. Estamos hablando de un top de tafetán de la firma española Cherubina, una de las casas favoritas de las invitadas más elegantes de nuestro país.

Top giorgia, de Cherubina (rebajado a 77 euros)

Top giorgia Cherubina

Una pieza tan versátil como sofisticada que eleva cualquier look con su diseño cruzado, mangas abullonadas y un lazo lateral que marca la diferencia. El tafetán es un tejido que nunca falla cuando se trata de eventos especiales. Su estructura con cuerpo aporta elegancia y presencia, haciendo que cualquier estilismo se vea más pulido y sofisticado. Este top en concreto tiene ese aire atemporal que no entiende de modas pasajeras y que lo convierte en una inversión segura. Además, su tono terracota es perfecto para destacar en cualquier ocasión, ya sea una boda de día con una falda midi en tonos claros o una comunión combinada con pantalones palazzo. Pero si lo tuyo es sacarle partido a una prenda más allá de los eventos protocolarios, este top también se presta a looks de noche con un punto más relajado y chic. Combinado con unos vaqueros de corte recto y sandalias de tiras, se transforma en el mejor aliado para esas cenas en las que queremos estar radiantes sin esfuerzo.

María José Suárez en SIMOF. Gtres

María José Suárez ha conseguido captar nuestra atención con este look por saber como contrastar una pieza llena de detalles y elevarlo a la categoría de imprescindible al combinarlo con unos pantalones sencillos de corte fluido en color negro, donde el resultado no podía ser otro que un estilismo de lo más favorecedor.