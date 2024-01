Nos vamos corriendo a Zara a por la chaqueta de punto de Rocío Osorno, la opción perfecta para llevar con vaqueros y botas cowboy

Rocío Osorno es pura inspiración para muchas chicas amantes de la moda que buscan en ella inspiración a la hora de vestir. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y sofisticado, se suma a las tendencias que más se asemejan a su manera de ser y su personalidad. Es, por descontado, una de las influencers más icónicas en cuanto a looks de invitadas se refiere, pues nos enseña constantemente sus propuestas de looks apto para bodas y ocasiones especiales, como por ejemplo este vestido mini lila de volantes que Rocío Osorno combinaba con unas sandalias. Este vestido tan sencillo y elegante podríamos usarlo tanto para una boda más informal como para el día a día con bailarinas, y esto es lo que más gusta de la influencer, que las prendas que ella nos enseña podemos llevarlo para diferentes ocasiones según los accesorios que escojamos. En este sentido, Rocío Osorno nos ha conquistado con este look ideal para un día tranquilo, pero, una vez más, todo depende de los accesorios y las prendas que llevemos. Se trata de una chaqueta de punto, una prenda muy versátil, sencilla y muy elegante de Zara. Ella la ha combinado con prendas básicas de fondo de armario pero, si queremos un look más elegante apto para la oficina, siempre podemos añadir una camisa romántica blanca.

La influencersevillana nos ha enamorado con esta chaqueta de punto en verde caqui, y es que es perfecta para todo tipo de ocasiones. Solo necesitas una camiseta blanca, un pantalón vaquero negro y unas botas cowboy para conseguir este look de Rocío Osorno para una tarde relajada para dar un paseo con amigos. Sin embargo, si queremos ir a la oficina con esta chaqueta de punto de Zara, unos pantalones de pinza, una camisa y unas bailarinas tipo Mary Jane. Sabemos que esta chaqueta será un imprescindible en el armario de todas las amantes de la moda, por lo que hazte con ellas antes de que se agote. Sin más, un look sencillo pero, a la vez, muy elegante al que Rocío Osorno le ha añadido un collar tipo gargantilla dorado.

Rocío Osorno @rocioosorno

Chaqueta cropped tapetas, de Zara (35,95 euros)

Chaqueta cropped tapetas Zara

Rocío Osorno nos ha enamorado con esta chaqueta de punto que admite un sinfín de combinaciones y looks.