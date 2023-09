Rocío Osorno o cómo lucir perfecta con un espectacular mini vestido en amarillo de gran volumen

Rocío Osorno está pasando unos días en Milán, aprovechando la Milán Fashion Week, donde no solo hemos descubierto las tendencias que vamos a ver la temporada que viene, sino que también hemos aprovechado a ver los diferentes looks que nuestras influencers y celebrities favoritas han lucido para cada desfile. Hace unos días Victoria Federica nos sorprendía con un jersey asimétrico azulado de lana de estilo ochos que combinaba con unos maxi pantalones largos en el mismo color, un 'total look' de Max Mara, ya que la joven acudía al desfile de dicha firma. Los jerséis asimétricos son un imprescindible en nuestro armario cada otoño, y es que, además de ser muy elegante, al ser de lana, permite mantener nuestra temperatura corporal buena, por lo que es perfecto en estos meses. Pese a que la Milán Fashion Week nos esté dejando las tendencias que serán un must en nuestro armario de cara a la siguiente temporada, la Mercedes-Benz Fashion Week que justo la semana terminó, nos demostraba que las prendas oversize y con mucho volumen son un imprescindible. Rocío Osorno, quien es una influencer muy icónica de nuestro país, sabe que las prendas con volumen será una tendencia muy recurrente entre las grandes amantes de la moda y, aprovechando su paso por Milán, nos ha enseñado un vestido mini amarillo con mucho volumen tanto en hombros como en las caderas de su propia firma.

Rocío Osorno tiene un estilo muy elegante, clásico y con un toque personal que la hace única. Es por ello por lo que la siguen miles de chicas amantes de la moda, pues buscan en ella inspiración a la hora de vestir, tanto para el día a día, como este vestido de Zara que Rocío Osorno lucía para un una mañana de recados, una prenda negra midi ajustada y muy cómoda, como para ocasiones más especiales. Pero, sin lugar a dudas, ella es la reina de los looksde invitada, siendo una referente. Hace unas semanas nos enseñaba en primicia un modelo de vestido midi que Rocío Osorno próximamente iba a lanzar en su web y firma de moda que lleva su nombre, un modelo blanco de estampado floral en azul, naranja y amarillo, una opción perfecta para eventos de día. Sin embargo, un modelo más básico y sencillo es este vestido de volantes que Rocío Osorno llevaba para una ocasión muy especial y que combinaba con tacones. Para la noche de ayer, un evento en la ciudad italiana de Milán, Rocío Osorno apostaba por un vestido mini amarillo de gran volumen en la parte de la cadera y en el hombro, de cuello asimétrico y muy pomposo, Rocío Osorno lo combinaba con unas botas altas de tacón negro, unos maxi pendientes en el mismo tono y un bolso mini. Ella ha optado por dejar todo el protagonismo al vestido, el cual no ha pasado desapercibido en redes.

Rocío Osorno luce espectacular con este vestido amarillo de gran volumen de su propia firma.