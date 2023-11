Rocío Osorno rompe con todo con este vestido de Zara con el escote más sexy que ya tiene lista de espera

Sevilla es sin duda la capital de España esta semana y también del mundo con todos los ojos puestos en los Latin Grammy. Y como era de esperar, las influencers españolas no se han querido perder la gran fiesta de la música en español, y más aún Rocío Osorno siendo en su ciudad. Y para uno de los conciertos previos que se han celebrado este fin de semana, antes de la gran gala de este jueves 16 de noviembre, la modelo ha estrenado el vestido de Zara en punto y tejido metalizado, con el escote más sexy, que parece de alfombra roja y que ya tiene lista de espera en varias tallas, y no nos extraña. Porque es un diseño de lo más espectacular que nos hace el look por completo para todas nuestras fiestas o eventos navideños. Si el otro día, Rocío Osorno se adelantada a la Navidad con un vestido rojo de Zara perfecto para las comidas de empresa, ahora lo ha hecho con este para convertirte en toda una burbuja Freixenet.

Porque aunque nosotras no nos vamos a mover de Madrid, tenemos todo los ojos puestos en Sevilla y en los Latin Grammy de esta semana, que no se van a perder ninguna de nuestras influencers ni famosas, y en la que ya nos han confirmado que va a asistir hasta Victoria Federica después de su polémico viaje a Perú. Pero de momento, nosotras nos quedamos con este vestido de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno y que ya tiene lista de espera en varias tallas.

Vestido punto metalizado, de Zara (35,95 euros)

Vestido metalizad. Zara

Eso sí, Rocío Osorno ya ha contado a través de su cuenta de Instagram que el vestido para la gran gala del jueves se lo está haciendo ella misma en su firma de ropa. ¡Qué ganas de verlo!