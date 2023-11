El estilismo más glamuroso y cómodo lo tiene Alba Díaz con vestido de gala combinado con chaqueta deportiva y zapatillas modernas

Alba Díaz siempre nos ha demostrado que es una influencer con un estilo cañero y personal. Pero, esta vez nos ha dejado alucinados con el lookazo que se ha marcado para acompañar a Anita Matamoros al concierto de Lola Índigo en Sevilla. Mantenemos lo que hemos dicho anteriormente, y es que para este tipo de eventos solamente te tienes que preocupar de escoger un estilismo con mucho brilli brilli Y Alba Díaz lo ha entendido a la perfección con este maxi vestido de brillantes que no puede reunir más tendencias: cut out, color verde lima y espalda descubierta. Indiscutiblemente, se trata de una prenda que muchas celebrities llevarían a una alfombra roja. Sin embargo, la influencer no ha podido evitar darle un toque más desenfadado y casual con la chaqueta deportiva de Calvin Klein y las zapatillas Adidas más modernas de su vestidor. Y pensarás que se lo ha añadido al final de la noche, pues lo cierto es que ha posado en el photocall de este evento con dicho total look y ha sido una de las mejores vestidas.

Vicky Martín Berrocal ha confesado que el outfit que ha llevado su hija ha sido el más cool y top de la noche a través del icono del fuego que ha dejado en los comentarios. Porque si algo tienen en común madre e hija es la pasión por la moda y el fondo de armario. Y es que estamos seguros de que se intercambian la ropa para ir siempre vestidas a la perfección. Tanto que es innegable no fijarse. De la misma manera que a Alba Díaz le encanta ir glamurosa, pero comfy, a Vicky Martín Berrocal también y nos lo ha mostrado en sus looks de faldas satinadas y zapatillas New Balance.

Vestido de brillos, de Meshki (43 euros)

Vestido modelo 'Christina'. Meshki

Ya no hace falta que tengas miedo por ir divina con un vestido y combinarlo con zapatillas y chaqueta casual, porque según Alba Díaz es el secreto para derrochar estilo en todos los eventos que te esperan.