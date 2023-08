Rocío Osorno se rinde al negro con la falda de punto que mejor sienta y que combina con un bikini, creando un look perfecto para los últimos días de playa

Rocío Osorno no para de sorprendernos con cada look que saca en sus redes sociales, consiguiendo hacer 'sold out' con cada prenda de nuestras tiendas favoritas, prendas que se convierten en viral en tan solo unos días. Es considerada una de las influencers más icónicas de nuestro país, siendo toda una referente para muchas chicas que buscan en ella un estilo definido, en tendencia y con ese toque elegante y sofisticado que tiene de manera innata. Si bien hace unas semanas nos deleitó con un look perfecto para una tarde en el chiringuito de moda de Ibiza compuesto por un pantalón de pinza negro y un bikini de crochet, Rocío Osorno nos conquistaba de nuevo con otro look perfecto para hacer recados por la ciudad con un vestido negro de Zara, el cual podemos encontrar por menos de 20€. Sin embargo, la influencer sigue con la mente puesta en el mar y el día de hoy nos enseñaba un look perfecto para tomar algo con amigas frente al mar compuesto por un bikini de estilo bandot negro -un must a la hora de tomar el sol- junto con una falda midi de punto negro transparente con detalle de flores en la cadera, una falda muy sexy, arriesgada y en tendencia que hace efecto tipazo.

Es innegable que Rocío Osorno es una gran amante de las prendas en el tono más elegante, el negro, y es que se trata de un color que no solo favorece, sino que este tono hace que el look se vea mucho más elegante y sofisticado, además de estilizar la figura. Hace unos meses volvíamos a verla con un vestido midi 'cut out', Rocío Osorno sabe cómo vestir acorde a cada ocasión. Aunque parezca que es un tono al cual recurre en numerosas ocasiones, la influencer suele usar también prendas a todo color, como el vestido mini que Rocío Osorno llevó el día que nos daba la noticia de su mudanza, un vestido de Zara a todo color y muy 'boho' que se volvió viral en tan solo unas horas. Sin duda, la influencer tiene un estilo de lo más elegante y sofisticado, como este look que nos ha mostrado en el día de hoy y que nos ha dejado a todas las amantes de la moda boquiabiertas. Se trata de una combinación muy acertada para una tarde con amigas en cualquier restaurante frente al mar. ¿Cómo combinar una falda midi de punto con bikini negro? Ella ha optado por unas sandalias planas de tipo pala en negro y un bolso de cesta de mimbre en camel a fin de darle ese toque de color al look.

Falda de punto negra y flor, de Kaoao Official (169,00€)

Falda de punto negra Kaoao Official

Un look de lo más en tendencia y perfecto para terminar la noche en uno de los restaurantes de moda de las playas más icónicas de nuestro país.