Rocío Osorno aún no se ha despedido del verano y luce el bikini animal print que ha enamorado a todas las amantes de la moda

Pese a que muchas de las influencers de nuestro país se hayan despedido del verano y hayan cambiado el armario hacia uno más cómodo, sencillo y en tonos neutros, como este look de Victoria Federica de traje de pantalón y blazer azul marino con rayas diplomáticas que ha combinado con mules en tono camel, o este otro 'total black' de Vicky Martín Berrocal, una apuesta segura para aquellas noches de cena con amigas en al capital en la que no queramos arriesgar y crear combinaciones imposibles, hay otras influencers que no se han despedido de los fines de semana frente al mar. Es el caso de Rocío Osorno, quien está disfrutando de unos días relajados en el Puerto de Santa María y nos está dejando looks muy veraniegos que nos hacen vivir en cierta nostalgia porque el otoño está a la vuelta de la esquina. La influencer no ha parado en todo el verano, y es que la hemos visto lucir las prendas más icónicas, originales y muy elegantes, desde el vestido que Rocío Osorno consiguió hacer viral en tan solo unas horas, un modelo mini de Zara, hasta el 'total black' de bikini y falda de punto que Rocío Osorno lució a finales de agosto, un look perfecto para pasar el día en el chiringuito de moda de cualquier ciudad costera española. Para la noche de ayer, la influencer, ha optado por combinar un bikini de animal print -un modelo muy atrevido y llamativo- con una blusa del mismo estampado fluida y atada con un nudo, unos shorts blancos y, como toque final, un collar a modo de arnés.

Rocío Osorno es una gran amante de este estampado, y es que el animal print se ha convertido en uno de los estampados más atemporales y recurrentes en muchos de nuestros looks, ya que, depende de cómo lo combinemos, podremos crear looks muy elegantes, discretos y sofisticados. Si aún no te atreves a lucir este estampado, prueba por hacerte con una prenda básica de fondo de armario, como por ejemplo estos pantalones de animal print que Rocío Osorno lució el invierno pasado, y combínalo con prendas sencillas, como por ejemplo con un jersey en color neutro y sin estampados. Nuestras tiendas de moda favorita están llenas de mini faldas, por lo que este otoño/invierno seguramente veamos mini faldas en este estampado, así que, si lo prefieres, hazte con una para conjuntarlo con una camisa negra, por ejemplo, y unas Mary Jane, creando un look muy elegante y sofisticado. Sin embargo, no te atreves con las prendas, siempre puedes hacerte con accesorios en animal print, como un coletero o un pañuelo que puedas anudar al cuello. No es la primera vez que vemos a la influencer lucir un bikini en animal print, Rocío Osorno ya nos mostraba el año pasado un modelo muy parecido durante sus vacaciones en Tarifa. Sea como sea, la influencer sabe lucir esta estampado a la perfección, y es que ella tiene un estilo de lo más clásico, sencillo y muy elegante. Siempre acierta y, esta vez, no iba a ser menos.

Rocío Osorno con bikini animal print Calzedonia

Bikini push-up relleno animalier bikini Bilbao, de Calzedonia (20,00 €)

Bikini push-up Calzedonia

Un acierto absoluto el de Rocío Osorno con bikini y camisa animal print para los últimos fines de semana en el chiringuito de moda.