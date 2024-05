Rosalía se prepara para la Met Gala 2024 como toda una ejecutiva empoderada con guiño a Dior

Rosalía ya está preparada para la Met Gala de esta noche, sumando lookazo tras lookazo a su semana en Nueva York. En pocas horas viviremos una de las citas con la moda más relevantes del año conducida por Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny. Ni más ni menos estamos hablando de la Met Gala 2024, evento en el que las celebridades internacionales deslumbran en la el museo MET de Nueva York con un look adaptado al código de vestimenta de la temática en cuestión. Si el año pasado tuvo lugar la temática 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty', esta edición está protagonizada bajo la premisa 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' ('Bellas durmientes: el nuevo despertar de la moda'). Durante los meses previos, cada una de las famosas se preparan junto con sus estilistas el outfit idóneo para convertirse en una de las mejores vestidas y más comentadas de la gala. Esta noche, a las 00:00 hora española, presenciaremos los diversos diseños de la alta costura con guiños a la naturaleza y todos sus elementos, cuya preparación ha tenido un trabajo costoso de creación, inspiración y referencias. Pero antes de eso, esta noche en Nueva York ha tenido lugar la cena previa donde Elsa Pataky y Zendaya han brillado con luz propia. Aunque en esa cena no hemos visto a Rosalía, sí que nos ha dejado una serie de fotografías de sus estilismos de altura de esta semana en la Gran Manzana, y entre ellos, uno que no habíamos visto.

Se trata de este look de ejecutiva empoderada, con traje de rayas diplomáticas, camiseta y bolso de Dior. Un guiño a la firma francesa que muchos fans creen en redes sociales que nos está dando pistas de la etiqueta que la vestirá esta noche para la gran Met Gala 2024. En 2022, Rosalía acaparó todas las miradas con un diseño de Givenchy con el que combinó el glamour de la Edad Dorada con el estilo urbano propio de la cantante. Un juego de contrastes que se culminó con la incorporación de unas llamativas gafas de sol futuristas, y un sencillo recogido pulido con raya al medio.

Rosalía contraje en Nueva York. Gtres

Estaremos pendientes esta madrugada de con que estilismo nos sorprende Rosalía para una nueva Met Gala en la que también podremos ver a Elsa Pataky, y parece ser que también a Penélope Cruz tras celebrar su 50 cumpleaños por todo lo alto en Nueva York.