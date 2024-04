Todo lo que tienes que saber de la Gala Met 2024

Estamos a las puertas de la Met Gala 2024, la cual celebrará el próximo 6 de mayo y tendrá lugar en museo MET de Nueva York. Este mismo museo acogerá la exposición de moda más esperada del año bajo la premisa 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' ('Bellas durmientes: el nuevo despertad de la moda'), en la que la alta costura se mezcla con la naturaleza, una inspiración muy recurrente entre los diseñadores de moda. Con toda la información que tenemos sobre la mesa, el primer lunes de mayo tendrá lugar uno de lo eventos más icónicos, esperados y originales que se celebran por todo lo alto. ¿Lo más importante de esta gala? Su dress code. Sin embargo, una de las incógnitas que no hemos sabido hasta ahora es, sin duda, la fecha. Siempre se celebra el primer lunes de mayo de cada año, por tanto, el día va variando. Cada año, como es habitual, la temática cambia y, por tanto, todas las actrices y actores deben ceñirse a las directrices de la organización. Esta edición de 2024, será "El jardín del tiempo", un código de vestimenta inspirado en el texto homónimo escrito por J.G Ballard, escritor británico. ¿Con qué looks nos sorprenderán los invitados? Estamos expectantes ante lo que próximamente veremos en la Alfombra Roja de la Met Gala 2024. Y es que, el año pasado ya nos quedamos boquiabiertos con los espectaculares looks que nos dejaron cantantes de la talla de Rihanna, Dua Lipa o Jennifer Lopez bajo la premisa 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, o Kim Kardashian y su look lleno de perlas, una pieza glamourosa que no pasó desapercibida en redes.

Sin duda, de la Met Gala 2023 nos quedamos con Penélope Cruz y su vestido de Chanel, una pieza antiquísima que lució Inès de La Fressange en 1988. Si bien Penélope Cruz, MIchaela Coel, Dua Lipa, el tenista Roger Federer y Anna Wintour fueron los grandes anfitriones de la Met Gala el año pasado, este año toman el relevo que Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny lo serán esta edición. Lo que todas las amantes de la moda esperamos del próximo 6 de mayo es el deleite de looks de lo más llamativos, originales y ostentosos. Con el concepto de 'El jardín del tiempo', esperamos diseños que evocan a la naturaleza, como vestidos de flores, estampados primaverales y animales del bosque. Sea como sea, es una velada única y muy misteriosa de la que pocos son conocedores de lo que ocurre durante la noche.

