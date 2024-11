Rocío Osorno dice que el burdeos y el crema son la combinación más deseada de la temporada y nosotras no nos vamos a quedar sin sus favoritos de Mango

A estas alturas no es ninguna novedad que el color burdeos es uno de los más deseados de la temporada, y es que esta tonalidad cromática no solo se ha apoderado del armario de Rocío Osorno, sino que este otoño se ha coronado como el nuevo negro, ese color al que las expertas en moda recurren cuando quieren apostar por un conjunto sofisticado y que rezume estilo sin esfuerzo por todos los costados.

La influencer sevillana no es la única a la que hemos visto estos meses con prendas de color burdeos, solo días después de dar por inaugurado el otoño, Amelia Bono nos deleitó con unas espectaculares botas de tacón sensato y semanas después la Presidenta de la Comunidad, Ayuso con una falda midi de piel ambas apostando fuerte por el color estrella, pero no había sido hasta el día de hoy que nuestro flechazo con el burdeos se ha elevado a su máxima expresión gracias a la selección de prendas que Rocío ha compartido en su último vídeo. Entre jerseys de punto, calzado de tacón sensato y bolsos de cuero, cada pieza parece haber sido escogida para crear el perfecto fondo de armario para los meses invernales.

El jersey de cuello alto en burdeos que Rocío ha lucido será todo un imprescindible para la temporada de frío. Su corte ligeramente holgado y el tejido de punto hacen que sea una prenda versátil y favorecedora, ideal tanto para un look de oficina como para un plan de fin de semana. Combinado con unos botines de piel en el mismo tono, Rocío consigue un efecto monocromático que estiliza la figura, al tiempo que añade un toque de sofisticación. El bolso en burdeos, de acabado acharolado, completa el conjunto con un aire retro-chic que resulta totalmente irresistible.

No obstante, Rocío nos ha mostrado que el burdeos no necesita limitarse a los total look tan aclamados en los últimos meses. Al combinar este jersey con unos jeans en color crema y un bolso a juego, la influencer nos ha abierto los ojos a nuevas posibilidades, creando un contraste suave y armonioso que ilumina el look. Los jeans amplios en tono claro son perfectos para equilibrar la intensidad del burdeos, mientras que el bolso en crema añade un punto de elegancia y modernidad. Para quienes busquen un toque más atrevido, Rocío nos propone completar el look con unas botas altas de piel en tono crema, logrando una combinación de color que rompe con lo habitual y otorga un aire innovador y de tendencia.

Jersey canalé cuello redondo, de Mango (29,99 euros)

Botín piel cremallera, de Mango (59,99 euros)

Bolso hombro efecto charol, de Mango (22,99 euros)

Jersey cuello alto combinado, de Mango (39,99 euros)

Jeans balloon tiro alto, de Mango (39,99 euros)

Bota piel caña alta, de Mango (99,99 euros)

Bolso hombro cremallera, de Mango (29,99 euros)

Con cada una de estas elecciones, la influencer nos demuestra que el burdeos y el crema son la pareja cromática de la temporada, perfecta tanto para el día a día como para eventos especiales.