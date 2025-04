Sabemos la firma francesa donde la Infanta Elena se ha comprado este bolso para salir a navegar con el Rey Emérito

El Rey Emérito ha recibido una de sus mejores citas en Sanxenxo: la Infanta Elena. Tras disfrutar de unos días de regatas, su hija mayor se ha dirigido a la ciudad gallega con el fin de reencontrarse y pasar tiempo de calidad junto con su padre. Como es tradición, ambos han aprovechado el buen tiempo de este domingo para salir a navegar después de que la madre de Victoria Federica apareciera en casa de Pedro Campos y montarse en el mismo coche que Don Juan Carlos I en los asientos traseros. No ha sido hasta su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo cuando hemos analizado el look de la Infanta Elena similar a los anteriores que ha lucido para disfrutar del alta mar, pero con un complemento nuevo que no ha pasado nada desapercibido.

Durante este fin de semana hemos observado a los integrantes de la Familia Real española en diferentes localizaciones del mundo. Mientras que los Reyes Felipe y Letizia asistían al funeral del Papa Francisco en el Vaticano en el día de ayer, la Reina Sofía era reconocida por su apoyo al campo español o Victoria Federica disfrutaba del Circuito de Jerez con Rocío Laffón y Lola Lolita. En el caso de la Infanta Elena, se ha desplazado hasta Sanxanxo en la noche de este sábado para compartir la misma afición que Don Juan Carlos I. Esta vez, se trata de la última jornada del segundo asalto de La Liga Española de 6 Metros. Cercanía, rostro sonriente o gestos de cariño. Así se ha mostrado la royal con todas las personas que le recibían en el puerto deportivo justo antes de embarcar. Momento en el que nosotras no hemos podido evitar fijarnos en el accesorio de lo más fashionista, funcional y cool que ha añadido a su estilismo.

El bolso más idóneo para este verano lo tiene la Infanta Elena

Una mañana en el mar donde la Infanta Elena se ha dejado ver con jersey, chaleco acolchado, bermudas negras sobre pantalones marinos, zapatillas blancas y sin olvidarse de la gorra con visera blanca. A todo ello le acompañaban dos bolsos del mismo estilo que han cautivado a todos. Se trata de un diseño inspirado en el mundo marino y confeccionado con vela 100% reciclada que combina colores neutros (como el blanco o el marino) junto con otro más llamativo, como es el naranja neón. Es práctico, versátil y perfecto para también llevarlo a la playa o a la piscina. Y ahora que estamos a punto de comenzar el puente de mayo, se trata de una compra sensata e inteligente.

Un bolso que lo firma la marca francesa 727 Sailbags que la Infanta Elena se ha comprado por 160 euros. Nació de la confección de un bolso en las velas de un barco familiar conocido como Fer 727 y que, desde entonces, es la empresa líder europea en el diseño de velas recicladas. Uno de los potenciales de la marca es que transforma todo aquello que ha navegado en objetos de moda y decoración deseables.

Y es que se trata de un bolso que se puede personalizar a tu gusto. Hasta ahora, la Infanta Elena cuenta con este y con otro diseño más básico que mezcla el blanco con el turquesa y el beige.