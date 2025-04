Victoria Federica sabe cómo defender los vaqueros anchos más originales y juveniles en el Circuito de Jerez

Victoria Federica se ha ido al Circuito de Jerez con los vaqueros más juveniles y originales. Y no se ha ido sola, sino que con su mejor amiga, Rocío Laffón, así como con Lola Lolita, influencer valenciana con la que comenzó una gran amistad a causa de su coincidencia participando en El Desafío. Como es de costumbre (y acabamos de ver en la Semana Santa), se ha llevado los esenciales de primavera en su maleta de viaje entre los que no han podido faltar los vaqueros que adorarán tanto la generación Z como la millennial o, incluso, la boomer.

No es la primera vez que vemos a Victoria Federica, Rocío Laffón y Lola Lolita juntas disfrutando del Circuito de Jerez. Durante el 2024 también se desplazaron hasta el sur de Andalucía con el objetivo de ver cómo el piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) logró la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España. La monarca se encontraba atenta a este resultado con un look de lo más pijo con jersey de punto en mantequilla junto con vaqueros anchos en blanco. Ahora, ha vuelto a repetir esta experiencia en la que Marc Márquez ha ganado la carrera Sprint de Moto GP de España y su hermano, Álex Márquez, ha quedado en segunda posición. No cabe duda de que este sábado 26 de abril ha estado repleto de eventos deportivos en los que han destacado desde la final de la Copa del Rey en Sevilla hasta la Mutua Madrid Open 2025 con personalidades de gran calibre como Eva Longoria o Sandra Gago. Ahora, ha sido Victoria Federica quien se ha vuelto a convertir en toda una referencia de la moda mostrándonos estos vaqueros que no dejan indiferente a nadie.

Victoria Federica se ha ido con Lola Lolita y Rocío Laffón al Circuito de Jerez con los vaqueros anchos más originales y juveniles

Que Victoria Federica sea una gran amante de los vaqueros anchos es un hecho. Ahora bien, los que se ha llevado al Circuito de Jerez son totalmente distintos al resto que tiene en su fondo de armario y que sientan bien tanto si tienes 20 como 50 años. Hablamos de un diseño de pinzas en azul cobalto que destaca por una cintura ligeramente fruncida, así como por un cinturón incorporado con botonadura lateral. A simple vista parece una prenda de lo más sencilla, pero es la necesaria para elevar cualquier outfit minimalista o sobrio.

Lo ha conjuntando con camiseta básica de manga corta y cuello redondo en negro, joyas con acabado en dorado y presumiendo de su melena extralarga ondulada.

Victoria Federica con Rocío Laffón y Lola Lolita en el Circuito de Jerez. @lolalolita

Mientras, Lola Lolita ha deleitado a todos sus seguidores en las redes sociales con un look dosmilero conformado por top básico en marino, minifalda de tiro bajo vaquera y botas polaina de caña alta denim. También, Rocío Laffón ha sido la más moderna con un estilismo que copiaremos para ir a la oficina: tank top blanco con bermudas en chocolate y botas altas a tono.