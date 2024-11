María Martín de Pozuelo ha estrenado la blazer de Massimo Dutti que mejor queda con pantalones dorados y zapatillas New Balance

Ya estamos empezando a asociar cualquier look que vemos en redes con las tan esperadas Navidades, y es que si hace unas semanas María Martín de Pozuelo nos ponía los dientes largos con un vestidazo satinado en dorado, la espectacular blazer de Massimo Dutti que ha estrenado hoy nos ha vuelto a dejar otra perla en modo de inspiración navideña. Al igual que hacía Rocío Osorno volviendo a retomar su contenido habitual, la madrileña ha compartido un story en Instagram explicando que poco a poco iba a ir subiendo sus looks diarios. Si todavía no sabes quién es María Martín de Pozuelo, que sepas que en los últimos meses se está convirtiendo en una de las influencers revelación del 2024 y no nos extraña, nosotras ya nos encontramos entre sus más de 900K seguidores en Instagram, ¿la razón?, su naturalidad a la hora de compartir contenido y un estilazo 10 a la vanguardia de las tendencias. Así que si estás buscando actualizar tu base de datos de influencers, María es 100% una a la que tener en cuenta.

A primera vista el outfit que ha compartido hoy la influencer madrileña podría tratarse de un outfit más, pero cuando lo miras al detalle verás que todo en él lo hace perfecto para ser tu fuente de inspiración los días previos a Navidad, ya nos imaginamos con un estilismo similar al de María días antes de Nochebuena para ir a la oficina por la mañana, o para esa reunión del amigo invisible después del trabajo. Si tú también quieres emular a María en las próximas semanas, toma nota te contamos cómo hacerlo.

Americana ligera 100% lana, de Massimo Dutti (199 euros)

La prenda clave del lookazo de la influencer es ni más ni menos esta sofisticada blazer con cuello estilo mao, triple botonadura y un color gris oscuro tirando a chocolate, a pesar de que también hay disponibles unos pantalones a juego igual de divinos, María la ha combinado de manera magistral dándole un giro de lo más inesperado con aires navideños que nos ha enamorado, los culpables, unos pantalones vaqueros dorados de colecciones anteriores de Zara, una camiseta básica de manga corta blanca y las zapatillas favoritas de las chicas que más saben de moda, unas New Balance en tonos grisáceos.

Si como nosotras estás empezando con la lista de estilismos de cara a las próximas fiestas navideñas, añadir a tu armario una blazer como esta de María Martín de Pozuelo, es una elección muy, pero que muy inteligente que te pondrás sin parar por su estilo sofisticado a la par que sencillo y versátil.