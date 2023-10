Aitana arrasa en su concierto en Sevilla derrochando estilo con lookazo de Fendi: la minifalda más original y sus botas de confianza

Aitana ha arrasado esta noche en su concierto de Sevilla. Y no solamente impresionó a sus fans por el maravilloso espectáculo y la energía sobre el escenario, sino por el lookazo que se marcó. Aitana es una de las cantantes que más ha tenido una evolución estilística digna de valorar. Y es que desde que la triunfita salió del programa de Televisión Española no ha habido vez alguna en la que no nos hemos fijado en sus outfits estrella. Como ya sabrás, en su Alpha Tour se estableció un dresscode a petición de la cantante y tanto ella como el público sevillano debían vestirse de azul celeste (o, al menos, llevar una prenda de ese color). Las amantes de la moda de dicha ciudad, como María Segarra, no dudaron en ir lo más adaptadas posibles e incluso publicaron en las redes sociales el mítico vídeo 'get ready with me' preparándose para el evento.

La firma de lujo que se ha encargado de la vestimenta de Aitana en todos sus conciertos ha sido Fendi. Desde el vestido mini rojo que se puso para Valencia hasta la camisa cropped para su concierto de Barcelona. Podemos decir que la cantante tiene un estilo propio que todas las chicas modernas quieren en sus armarios. Rompedor y cañero, así es cómo la estamos viendo bajo los focos. Para la capital andaluza ha elegido un polo ajustado y de canalé en azul celeste y una falda blanca de tablas con abertura lateral, que ya se la vimos en el concierto de la ciudad catalana en negra. Con todo ello, la joya de la corona son estas botas negras súper altas con el cut out en las rodillas. Un estilismo muy cómodo para poder bailar y moverse a la par que sus tonos noventeros.

Concierto de Aitana en Sevilla Rocío Ruz EUROPAPRESS

El próximo concierto será en Bilbao el próximo miércoles, día 1 de noviembre, y los seguidores de Aitana deberán presentarse con un look negro, una propuesta fácil y versátil.