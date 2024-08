Necesitamos la minifalda de Amelia Bono antes de que termine el verano: estiliza las piernas y es ponible

Como es de costumbre durante cada verano, la colorimetría blanca es una de las favoritas de todas las editoras de moda. ¿Por qué? Principalmente, porque potencia el bronceado que conseguimos durante estos meses de altas temperaturas, así como ofrece luminosidad al rostro. Esta temporada no ha sido para menos, puesto que esta tonalidad ha estado presente en varias de las prendas más vistas (y llevadas): desde los clásicos vestidos ibicencos hasta las blusas románticas para meter en nuestra maleta de viaje. Si juntamos los colores blancos o nudes con otra de las tendencias, como son las mini faldas, obtenemos como resultado los mejores looks de Amelia Bono. Además de ser toda una experta en moda, sabe a la perfección cazar a tiempo todas las tendencias para ser la responsable de descubrirnos todos los nuevos lanzamientos o las próximas prendas que serán más deseadas. Es más, cualquier amante del fondo de armario de Amelia Bono sabrá que los total looks en blanco son toda una debilidad para la celebridad. Recordemos el conjunto de blusa troquelada y con transparencias combinada con una falda maxi satinada para una noche especial o los vestidos de cocktail que sientan de lujo a la silueta de la mujer. Pues bien, tras el comunicado que ayer publicó en Instagram sobre los rumores de reconciliación con Manuel Martos, este martes ha reaparecido con una combinación que podemos extrapolar para distintas ocasiones.

Amelia Bono ha apostado por un total look en blanco de lo más básico y versátil. Estamos hablando de una camiseta de tirantes anchos, hombreras y caída ligera que ha combinado con una mini falda con textura y relieves étnicos, así como con terminaciones desflecadas. Lo cierto es que es la apuesta estilística más apropiada a estas alturas del verano, donde simplemente queremos estar cómodas y presumir de bronceado (que tanto nos ha costado). No obstante, Amelia Bono siempre tiene que dar ese toque chic que es tan característico. Es por ello que, en esta ocasión, lo ha ofrecido a través del collar extravagante de abalorios en rojo y perlas que Zara lanzó este verano y que tanto las editoras de moda como las celebridades e influencers tienen en su joyero. Porque crea personalidad y distinción en todos los looks.

Amelia Bono con falda desflecada. @ameliabono

