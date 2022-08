Tamara Falcó tiene las sandalias negras planas de tiras que son un ‘match’ con todos nuestros vestidos blancos de verano

Calzado del verano hay muchos, pero no tantos en tendencia como las alpargatas de cuña o estas sandalias planas de tiras que Tamara Falcó ya ha estrenado. Y es que parece que las mujeres mejor vestidas de España como la Reina Letizia o Tamara Falcó, han decidido que en agosto nos olvidamos de las cuñas y los tacones para apostar por las sandalias planas que mejor quedan con vestidos y faldas midi. Eso sí, todo mientras esperamos que llegue ya este jueves 4 de agosto para sentarnos en el sofá con palomitas (o helado) a ver del tirón la docuserie de ‘La Marquesa’ en Netflix, o lo que es lo mismo, el documental que la plataforma ha preparado de Tamara Falcó grabando su vida durante el último año. Y nosotras, no os lo vamos a negar, estamos deseando poder verla para contaros todos los detalles de los looks de Tammy.

Pero de momento nos conformamos con esta fotografía que Tamara Falcó acaba de subir a su cuenta de Instagram y de la que nos hemos enamorado de sus sandalias planas de tiras. Pero no solo nosotras, también sus seguidoras que no dejan de preguntar de dónde son. ¿La mala noticia? Que de momento la hija de Isabel Preysler no nos ha chivado de dónde son, pero si que hemos encontrado algún que otro modelo parecido para copiarla.

Tenemos claro que las sandalias de tiras de Tamara Falcó son todo lo que necesitamos en nuestra maleta de vacaciones este mes de agosto. Un diseño plano cómodo y estiloso que es perfecto para hacer turismo en tus vacaciones y a la vez le da ese toque sofisticado a todos tus looks. ¿Lo mejor? Que ocupan poco espacio en la maleta, no como unas alpargatas de cuña. Así que ya sabéis, necesitamos unas sandalias planas de tiras para nuestras vacaciones de verano.