8 sandalias planas (y cómodas) de Sfera, Zara y Massimo Dutti que no pararás de usar esta primavera

Con la llegada de la primavera, todas las amantes de la moda sacamos a relucir nuestras prendas más cómodas, sencillas y vaporosas a fin de sobrevivir a las altas temperaturas y es que, si hablamos de prendas de vestir, sin duda, el vestido se ha convertido en un must en nuestro armario, formando parte del armario cápsula del que tanto se está hablando últimamente y es que no es más que hacernos con aquellas prendas más versátiles, básicas y sencillas con las que poder hacer un sinfín de combinaciones. Sin ir más lejos, las sandalias planas o de tacón se han convertido en el calzado por excelencia en esta época estival, ya que son atemporales y combinan a la perfección con cualquier prenda que usemos, desde con las clásicas bermudas -que tan de moda están esta temporada- para ir a la oficina, hasta para un evento de noche junto con un vestido midi o un traje compuesto por pantalón de pinza y blazer oversize, como este look que llevó Amelia Bono con sandalias planas en negro junto con un vestido midi en negro, creando un look de lo más elegante, todoterreno y muy sencillo.

Sea como sea, siempre tendemos a usar sandalias de tacón para aquellas ocasiones especiales como bodas o eventos en los que debemos llevar un look elegante y sofisticado, pero no es la única opción, pues podemos llevar sandalias planas también en este tipo de ocasiones, combinándolos con los vestidos de invitada más bonitos y elegantes, siempre y cuando nos sintamos cómodas con ellas y nos estilicen el look. Con la nueva colección de primavera y verano en tiendas, hemos detectado que esta temporada lo que prima es la comodidad, tanto en prendas de vestir como en accesorios y calzado, siendo las sandalias planas las verdaderas estrellas. Entre todas las que hay en tiendas, nos hemos dado cuenta de que las sandalias de tiras romanas han vuelto tras varias temporadas en las que las sandalias de plataforma y de estilo mule eran la tendencia y es que ya sabemos que en moda todo vuelve. Sin duda, encontraremos muchas sandalias planas minimalistas en todos los tonos, de tiras abrochadas al tobillo, con tachuelas y en todo tipo de estampados y materiales que usaremos tanto para ocasiones especiales como para ir a la playa o hacer turismo este verano. Por ello, te enseñamos las sandalias planas más icónicas y que se convertirán en tu calzado favorito en los próximos meses.

Sandalias trenzada dedo joya, de Massimo Dutti (89,95 €)

Sandalias trenzada dedo joya Massimo Dutti

Sandalias planas detalles adornos, de Zara (49,95€)

Sandalias planas detalles Zara

Sandalias básicas tiras doble, de Sfera (17,99 €)

Sandalias básicas tiras Sfera

Pala multitiras con hebilla, de Massimo Dutti (59,95 €)

Pala multitiras hebilla Massimo Dutti

Sandalias planas con detalle metálico, de Zara (35,95€)

Sandalias planas detalle metálico Zara

Sandalias cuentas, de Sfera (21,99 €)

Sandalias cuentas Sfera

Sandalias tira ancha, de Massimo Dutti (79,95 €)

Sandalias tira ancha Massimo Dutti

Sandalias planas piel hebilla, de Zara (49,95€)

Sandalias planas piel Zara

Estas son algunas sandalias en tendencia que hemos encontrado en nuestras tiendas favoritas y que combinan con absolutamente todo, ya sea para el día a día como para eventos de noche. Así que hazte con las que más van acorde a tus gustos y estilos para lucir perfecta esta primavera y verano.