Los sombreros son un must en verano y necesitas estos para ir a la moda

Con el verano a punto de comenzar, son muchas las tiendas que introducen nuevas prendas a sus propuestas de colección de primavera y verano, sumándose a esas tendencias que prometen convertirse en virales en las próximas semanas gracias a nuestras influencers favoritas, quienes son las que se hacen con dichas prendas y que, creando un look de lo más icónico, hacen que esa prenda se convierta en un imprescindible en el armario de toda amante de la moda. Es el caso, por ejemplo, de los vestidos de verano, claramente es una prenda que todas usamos en nuestro día a día y que, por su versatilidad y comodidad, cada temporada surgen nuevas tendencias en cuanto a esta pieza de fondo de armario se refiere. Este verano las firmas de moda han lanzado su propuesta, los vestidos de crochet, los cuales los tenemos en tiendas en todo tipo de colores, estampados y diseños, como por ejemplo este vestido negro midi de crochet de Aitana de Zara que lució durante su viaje a República Dominicana y que se hizo viral en pocas horas. Para el calzado, durante el verano siempre optamos por lucir sandalias de lo más sencillas y cómodas, como por ejemplo las sandalias de tiras de estilo romanas que han vuelto a nuestras vidas tras varios años en los que hemos preferido otro tipo de calzado, como por ejemplo las 'ugly shoes' o las sandalias de plataforma. Sin embargo, un look veraniego no está terminado sin unos accesorios que lo eleven y le de ese toque más elegante y distintivo, por lo que optar por sombreros es una buena opción que, además de protegernos del sol, puede ayudarnos a que nuestro look no pase desapercibido.

El sombrero es un accesorio que hemos usado desde siempre, pues es un clásico que no ha pasado de moda nunca y que son muchas las firmas 'Made in Spain' que llevan años diseñándolos, creando unos sombreros hechos en España de calidad y muy atemporales que se convertirán en ese accesorio que irá contigo durante estos meses más cálidos. Sin embargo y dado que la tendencia este año es más casual y basada en prendas vaporosas, sencillas y a todo color, hemos detectado que las tiendas 'low cost' están llenas de este accesorio tan versátil y necesario en un sinfín de colores y diseños. Ya vimos el año pasado como nuestras influencers favoritas llevaron sombreros en su maleta de viaje a sus destinos de vacaciones favoritos, adelantándose a la moda que vendría este verano 2023. Por ello, y tras hacer un repaso a las webs de nuestras tiendas favoritas, hemos hecho una selección de los sombreros más llamativos, originales y versátiles que puedes comprar ya y que no solo te protegerán de los rayos del sol, si no que irás a la moda.

Sombrero de paja, de Parfois (17,95€)

Sombrero de paja Parfois

Bucket trenzado, de Zara (19,95€)

Bucket trenzado Zara

Sombrero rayas, de Zara (17,95€)

Sombrero rayas Zara

Sombrero bucket estampado, de H&M (14,99 €)

Sombrero bucket estampado H&M

Gorro con flores, de Natura (24,90 €)

Gorro con flores Natura

Gorro bucket fibra natural, de Mango (25,99 €)

Gorro bucket fibra natural Mango

Sombrero fibra natural, de Mango (29,99 €)

Sombrero fibra natural Mango

Estos son algunos sombreros que puedes encontrar ya en tiendas y que se harán un hueco en tu maleta de viaje este verano.