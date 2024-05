Las sandalias planas joya de Elsa Pataky son tan elegantes como unos tacones

Por fin ha llegado el momento de decir adiós a las botas y botines y dar un respiro a las zapatillas que nos acompañan a diario. Las sandalias son el complemento básico e imprescindible de cualquier zapatero de verano. Un zapato elegante, versátil, cómodo y femenino que elevará cada look de la temporada, y Elsa Pataky lo tiene claro con sus sandalias planas joya de Gioseppo. La actriz ha vuelto a apostar por Gioseppo para sus looks y se ha rendido a las sandalias de la nueva colección de la firma con la llegada del calor. Elsa ha compartido una foto en sus redes sociales donde lleva unas sandalias negras con piedras multicolor y cierre ajustable con hebilla. Elsa Pataky tiene un estilo boho en el que los estampados de 'animal print' que caracterizan a la firma de calzado son protagonistas. Se ha convertido en todo un icono que nos inspira con todos y cada uno de sus looks y no nos escondemos, más de una de las zapatillas que están en nuestro armario las hemos comprado después de vérselas.

La nueva colección está llena de estampados, dorados, color, tejidos naturales, todo propio de la esencia de la firma que tan bien representa la actriz. Calzado cómodo y tendencia que se ha convertido en esencial y perfecto para hacer turismo y pasar todo el verano con estilo. Y Elsa Pataky ya ha lucido estas sandalias planas joya en su cuenta de Instagram con esta fotografía mientras está mañana está siendo protagonista de un evento de belleza en Madrid. Las sandalias bonitas de mujer son al verano lo que las botas al invierno, ese calzado imprescindible el cual inunda el armario y los looks diarios durante los días de calor. Por ello, nada mejor que invertir en algunos de los modelos más emblemáticos y cómodos, esos que las firmas de lujo han convertido en iconos.

Sandalias negras con piedras, de Gioseppo (54,95 euros)

Sandalias piedras. Gioseppo

Unas sandalias planas que no tienen nada que envidiarle a la elegancia de unos buenos tacones, y Elsa Pataky nos lo ha dejado claro con esta fotografía en su cuenta de Instagram.