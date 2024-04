Las sandalias planas más elegantes para el verano han llegado a Zara y Rocío Osorno las ha estrenado en Colombia

El viaje de Rocío Osorno a Colombia con su hermano nos está dejando mucha inspiración, y no solo con la nueva colección de Rocío Osorno Studio a todo color, que es perfecta para la Feria de Abril 2024, si no también con los looks de Zara que se ha llevado para hacer turismo. Porque la andaluza siempre nos inspira con sus estilismos, y hace que se agoten, y esto ha vuelto a pasar con las sandalias planas más elegantes de nueva colección de Zara, que ella ha estrenado en Colombia. Planas y minimalistas, estas sandalias de Zara definen a la perfección el significado de lujo silencioso. Capaces de combinar con todo, prometen ser el zapato favorito del verano, y Rocío Osorno lo tiene claro y por eso las ha metido en su maleta de vacaciones. Aunque nosotras hemos tenido que volver a sacar las botas en España por culpa de la borrasca, la influencer ya está disfrutando de un verano adelantado con todas las prendas que necesitaremos en los próximos meses, y que ella ya está agotando en Zara. Porque sandalias planas hay muchas, pero estas de nueva colección son tan elegantes como unas sandalias de tacón.

Dicen que en la sencillez podemos encontrar la clave del éxito, además de que la fórmula del menos es más siempre funciona. Y eso es lo que pasa con estas sandalias negras planas de Zara que Rocío Osorno acaba de estrenar en Colombia con el conjunto camisero azul de lo más ideal, y tendencia. Rocío Osorno lo ha combinado con los accesorios estrella y perfectos para elevar el look. Estamos hablando de los cinturones maxi al más puro estilo dosmilero (que se están volviendo a llevar) y de las joyas maximalistas y en tamaño XL que combinan con cualquier pieza. La creadora de contenido sabe a la perfección cuándo Zara lanza las prendas que se van a agotar en cuestión de segundos y que serán todo un must have de la temporada. Es por ello que nos ha mostrado esta camisa y pantalón que podemos utilizar de manera individual o juntas en un mismo estilismo. Asimismo, son ideales para jugar con ellas y llevarlas tanto en el street style como en el chiringuito de la playa.

Sandalias planas tiras adorno metálico, de Zara (29,95 euros)

Sandalias planas. Zara

Agotadas en negro en la web de Zara, aún están disponible en blanco. Se trata de este modelo sencillo de tiras en el empeine se acompaña de una aplicación metálica que rodea el dedo. Este detalle añade un derroche de elegancia extra, transformando el diseño al completo y siguiendo la tendencia de lujo silencioso que Rocío Osorno ha estrenado en Colombia.