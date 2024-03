Rocío Osorno ha metido en su maleta de viaje a Colombia la falda globo más cortita (y elegante) de Zara

Después de dejarnos la mejor inspiración para los looks de Semana Santa en Sevilla, Rocío Osorno ha puesto rumbo a Colombia junto a su hermano para hacer las fotografías de la nueva colección de su firma. Pero antes de todo eso, nos ha enseñado como prepara su maleta con prendas de Zara que ya hemos para nuestra primavera en España. Si ayer era un traje rojo de Mango con chaleco, hoy nos hemos fijado en esta falda globo corta de Zara que no puede ser más bonita y elegante. Que la falda globo, ese tipo de falda volumétrica y herencia directa de la ‘silueta Globo’ que creó Balenciaga a principios de los años cincuenta, esté tan de moda estos meses no es casualidad, sino una forma de demostrar que la producción ha calado. Cristóbal Balenciaga inventó muchísimas nuevas siluetas partiendo del desafío de cambiar o modificar lo tradicionalmente establecido en costura y proponer un nuevo concepto de belleza femenina. Por ello se le atribuyó el ser el arquitecto de la alta costura, y después de ver su serie en Disney+, ahora las faldas globo son máxima tendencia para esta primavera 2024.

Firmas como Christian Siriano en su versión más sexy, Cecilie Bahnsen en su versión más naif y MSGM en su versión más arty, todas ellas han versionado su falda globo. Mango, Stradivarius o Bershka han apostado por incluir en sus lanzamientos algún modelo de falda globo es constatar que estas sí llegarán al punto final y determinante de la historia, y esta opción de Zara nos parece la más elegante por su tejido combinado con textura. Un aluvión de mangas abullonadas, cuellos decimonónicos y técnicas artesanales, desde el bordado inglés al nido de abeja, ponen la mirada en la vestimenta que mujeres como Virginia Woolf o Edith Sitwell pusieron de moda a finales del siglo XIX, que se suman también a la tendencia 'coquette'.Y por eso Rocío Osorno ya ha metido eta falda blanca corta de estilo globo en su maleta de viaje de Semana Santa a Colombia.

Falda mini globo, de Zara (29,95 euros)

Falda globo. Zara

Estaremos muy pendientes de este viaje de Rocío Osorno a Colombia para ver como combina todas sus compras de nueva colección de Zara que ha metido en su maleta de Semana Santa. Porque las chicas que mejor visten ya tienen claro que las faldas globo tienen que estar en su armario para esta temporada.