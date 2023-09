Sara Baceiredo nos deleita con un conjunto de pantalón y blazer de rayas diplomáticas, un look muy básico que todas debemos tener en nuestro armario

A la hora de escoger un look para el día a día, ahora que entra el otoño, quizá nos cueste un poco encontrar un estilo más elegante, discreto y sofisticado para acudir al trabajo. Nuestras tiendas favoritas ya han introducido la nueva colección de otoño e invierno, llenando los escaparates de las prendas que prometen convertirse en las estrellas de nuestro armario. Por ejemplo, hemos detectado que las prendas en rojo se harán un hueco, desde faldas y camisas hasta bolsos y bailarinas, siendo este el color por excelencia del otoño y el invierno. Sin embargo, hay otras prendas que, pese a que pasen los años, seguirán siendo un imprescindible. Es el caso, por ejemplo, de las botas cowboy, como este look de vestido floral que Rocío Osorno lucía con botas cowboy y chaleco, creando un look muy en tendencia. Otra prenda que seguirá con nosotros este invierno 2024 serán las faldas midi satinadas, así como los 'total looks' compuesto por pantalón de pinza y blazer oversize. Esta primavera ya vimos a Sassa de Osma lucir un conjunto de pantalón y blazer de lino blanco, un look perfecto que, combinado con unas Mary Jane o, como hizo ella, con unas sandalias planas, crearemos un outfit perfecto tanto para la oficina como para ocasiones más especiales de día. Sara Baceiredo, una de las influencers más icónicas de nuestro país, nos sorprendía el día de hoy con un 'total look' compuesto por pantalón de pinza y blazer de rayas diplomáticas azul marino, unas prendas básicas de fondo de armario que todas tenemos y que, sino es así, recomendamos hacerte con ellas, pues se trata de prendas atemporales, versátiles y muy elegantes capaces de elevar cualquier look.

Sara Baceiredo es, sin lugar a dudas, una referente para muchas chicas amantes de la moda que buscan en ella inspiración a la hora de crear sus propios looks, pues ella tiene un estilo muy sencillo, ecléctico y casual, sumándose a aquellas tendencias que van acorde a sus gustos y personalidad. Fue una de las primeras en lucir el casquete, y es que Sara Baceiredo es una gran amante de este accesorio para el pelo y lo combina con faldas midi y tank top, como en el día de hoy, que ha combinado su conjunto de blazer y pantalón con un tank top blanco, una prenda muy versátil que se adapta a todo tipo de looks. No es la única influencer que hoy nos deleita con estas prendas, y es que Rocío Osorno también nos enseña su conjunto de Zara de tres piezas compuesta por un pantalón de pinza, chaleco y blazer en tono camel, una opción perfecta para ir a trabajar. Una opción más relajada, Sara Baceiredo nos muestra su conjunto de rayas diplomáticas que ha combinado con un bolso marrón de su propia firma y una gorra grisácea, un conjunto todoterreno perfecto para aquellos días'non-stop'.

Sara Baceiredo con traje de chaqueta y pantalón @sarabace

Americana Traje city Stroll, de The are (79.95€)

Americana traje The Are

Pantalón traje city stroll, de The are (59.95€)

Pantalón traje The are

Se trata de un look perfecto para el día a día.