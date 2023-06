El casquete es el accesorio del verano y Sara Baceiredo nos enseña cómo combinar este de Zara para lucir perfecta este verano

Si hay un accesorio que se ha vuelto viral esta temporada es, sin duda, los casquetes. No es apto para todo tipo de estilos y, mucho menos, de gustos, pues se trata de una pieza de lo más ecléctica, original y muy diferente que hay que llevar con mucha personalidad y estilo. Son muchas las influencers que los han incorporado en sus looks más neutros y básicos, como por ejemplo los clásicos vestidos de seda de corte midi, como este vestido negro midi de Rocío Osorno, al cual podría quedarle espectacular, o acompañado de una falda midi satinada junto con un 'tank top', la prenda más icónica de la temporada y que podemos llevar con todo tipo de estilismos. Pese a que sea un accesorio muy sofisticado, podemos encontrar casquetes en nuestras tiendas 'low cost' favoritas, como Zara o Mango, en donde podrás encontrarlos en todo tipo de colores e incluso con abalorios incrustados, convirtiéndose en esa pieza que elevará tu look y que no pasará desapercibido ese día tan especial. Sin duda, Sara Baceiredo, la joven influencer y empresaria más icónica de España, tiene un estilo de lo más colorido, elegante y muy ecléctico, creando unos outfits llamativos que inspiran a todas sus seguidoras a crear sus looks. Como era de esperar, Sara Baceiredo no ha tardado en hacerse con este accesorio en tono beige para darle ese toque original a sus looks en las noches de verano.

Para una cena con amigos, Sara Baceiredo ha optado por llevar un casquete en blanco de Zara de crochet que ha combinado con una falda midi satinada en negro y una camiseta de estilo 'tank top' estampada en tonos beige, naranja, burdeos y azul marino. Como toque final, un bolso marrón de cuero de su propia firma. Los casquetes son una opción perfecta que nos puede arreglar cualquier look y que podemos usar cuando no sabemos qué peinado hacernos, pues con unas ondas al agua o con el pelo liso queda fenomenal. En cuanto al outfit, es preferible usar prendas más discretas y minimalistas, como es el caso de Sara Baceiredo, quien luce perfecta para una noche de cenas con amigas.

El casquete es el accesorio más viral de este verano @sarabaceiredo

Casquete trenzado, de Zara (17,95€)

Casquete trenzado Zara

Se trata de un accesorio de pelo arriesgado y muy original que elevará tu look, así que hazte con un casquete para ir en tendencia este verano.