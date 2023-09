En tonos beige, así es el look de Sara Baceiredo con blusa made in Spain y falda larga que ha enamorado a todas las chicas amantes de la moda

La vuelta a la rutina solo puede significar hacer el cambio de armario hacia uno más neutro con prendas más elegantes, otoñales y versátiles. Son muchas nuestras influencers favoritas que nos han ido enseñando estos días sus propuestas para el nuevo curso, como es el caso de Victoria Federica con un traje de rayas diplomáticas en azul marino compuesto por pantalón de traje y blazer que ha combinado con unos zapatos camel, al igual que Rocío Osorno con vestido mini de estampado floral con chaleco gris crop y que, como joya de la corona, en los pies calza unas botas cowboy -el calzado predilecto de otoño/invierno-. Sin duda, dejamos atrás los looks más icónicos que nos ha dado el verano, como los vestidos de crochet, las sandalias capri o los vestidos mini de corte 'cut out', que tanto hemos usado en los últimos meses. Sara Baceiredo es una de las influencers más icónicas de nuestro país, con un estilo de lo más ecléctico, diferente y muy original, siempre deslumbra con cada look que nos muestra en sus redes sociales. Normalmente opta por prendas a todo color, como por ejemplo este chaleco vaquero que Sara Baceiredo dejaba boquiabiertos a todas sus seguidoras de estampado de fresas, una opción perfecta para los últimos días del verano, o los looks que muestra en sus redes sociales en los que prima las combinaciones imposibles de colores, haciendo hincapié en el rosa, uno de los colores más icónicos de la temporada. Para el día de hoy, Sara Baceiredo opta por un look más sencillo en tonos beige compuesto por una falda larga beige satinada y un blusa blanca de una firma española.

La influencer es una gran amante de las faldas largas, y es que en numerosas ocasiones lleva este tipo de faldas, como este look de falda midi que Sara Baceiredo combinaba con un tank top y un casquete, uno de los accesorios más controvertidos y extravagantes de esta temporada, solo apto para aquellas atrevidas amantes de la moda. Sin duda, las faldas largas son una opción muy recurrente en esta temporada, ya que no aportan demasiado calor, son cómodas y, a su vez, aporta elegancia al look. Es una prenda que usan todo tipo de chicas, desde las jóvenes hasta aquellas de 50+, como este look de falda midi que Pilar de Arce combinaba con una chaqueta oversize, una opción perfecta para la rentrée. Para esta ocasión, Sara Baceiredo apuesta por el beige con un top fruncido en tono blanco de la firma española Laagam y falda larga beige. En los pies, unas sandalias básicas negras y el bolso de su propia marca, It's lava, en marrón chocolate. Sin duda, un look perfecto para hacer turismo por la ciudad.

Blusa sadie crudo fruncido, de Laagam (99€)

Se trata de un look perfecto para ir a la oficina o una tarde de turismo en la ciudad con amigos.