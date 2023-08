Sara Baceiredo tiene el chaleco más original y divertido de High Spirits y lo combina unos zuecos marrones

Sara Baceiredo ha vuelto de sus vacaciones con su familia por America Latina, donde, además de disfrutar de los paisajes tan espectaculares y conocer otras cultura, no ha dejado de mostrarnos a través de sus redes sociales no solo las fotos que ha hecho en estos países, sino que también nos ha enseñado los looks que ha usado en su día a día. Todos sabemos que, en ciertos países de America Latina es otoño e incluso invierno, por lo que Sara Baceiredo nos ha ido adelantando algunos de los looks que no dejaremos de ver en los próximos meses, prendas de fondo de armario y otras en tendencia que se convertirán en un imprescindible en nuestro armario. Hace unos días la influencer nos enseñaba un look de lo más en tendencia compuesto por un tank top,botas cowboy y una falda mini que Sara Baceiredo llevaba y que conquistó a Marta Pombo, quien se hizo con ella y optó por crear el 'total look' con la camisa a juego. Lo mismo ocurre con Anna Padilla, quien está viajando junto a su madre a países en los que es necesario usar chaqueta y prendas de abrigo, como este look de jeans y bomber que Anna Padilla nos enseñaba ayer, un look que seguramente todas las amantes de la moda tienen en su armario y que, nuevamente, será tendencia este otoño. Para la vuelta a la rutina, Sara Baceiredo nos ha enseñado su look de hoy en el que ponía fin a su jornada laboral y daba la bienvenida al fin de semana con un look de High Spirits blanco compuesto por un chaleco en tejido vaquero y un estampado que no ha dejado indiferente a nadie, muy divertido y original que ha combinado con unos zuecos.

Con el otoño a la vuelta de la esquina, nuestras tiendas favoritas ya están lanzando en sus tiendas sus propuestas de cara a la nueva temporada, y es que estos meses, además de surgir nuevas tendencias, otras estamos seguras de que se mantendrán. Es el caso, por ejemplo, de los chalecos. Si bien este invierno la tónica eran los 'total looks' compuesto por pantalón de pinza y chaleco, como este chaleco de Paula Echevarría de rayas diplomáticas, este verano lo hemos visto en tonos más claros y en tejidos propios de esta época estival, como este conjunto de pantalón y chaleco de Sassa de Osma, un look perfecto para todo tipo de ocasiones. Sin duda, Sara Baceiredo es una gran amante de los 'total looks' compuesto por este chaleco de High Spirits y pantalón blanco con estampado de fresas. Se trata de un look muy divertido que, dado que el estampado es muy llamativo, debemos combinarlo con un calzado neutro y muy sencillo, como los zuecos que ella ha decidido usar en el día de hoy. Sin duda, se trata de un look perfecto para días más especiales.

Sara Baceiredo con chaleco Berry Cake @sarabace

Chaleco Berry-Cake, de High Spirits (14,99 €)

Chaleco Berry-Cake High Spirits

Se trata de un look de lo más original, diferente y divertido con el que empezar septiembre por todo lo alto.